Johan Galtung, un anno fa la scomparsa

A un anno dalla scomparsa di Johan Galtung, tra i pionieri degli studi sulla pace e del “giornalismo di pace”, lunedì 17 febbraio 2025 dalle 9.30 alle 13.30 si terrà presso la Sala Marconi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Piazzale Aldo Moro, 7 Roma – l’evento formativo per giornaliste/i e comunicatrici/ori pubblici “Johan Galtung e il giornalismo di pace. Scienza, informazione e comunicazione per la pace”. Sarà l’occasione per ricordarlo e per fare una riflessione sul giornalismo di pace e sull’informazione responsabile. La comunicazione e l’informazione hanno una grande influenza sulla prevenzione dei conflitti armati e sul loro evolversi una volta che sono scoppiati. Possono alimentarli, rendendo il clima più infuocato e conflittuale, oppure contribuire a superarli, attraverso la mediazione e il dialogo. A organizzare l’iniziativa, il Comitato Scientifico del Laboratorio Scienza e Dialogo per la Pace del Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale (CNR-DSU), in collaborazione con Ordine dei Giornalisti Lazio e Associazione Italiana Comunicazione Pubblica e Istituzionale (Compubblica). I conflitti sono complicati da raccontare. Chi sceglie di fare informazione seguendo la “scorciatoia”, predilige una narrazione del conflitto semplificata, basata prevalentemente su fonti istituzionali, sulle vittorie e sulle sconfitte, rischiando di essere influenzato dalla propaganda dei Governi e dei soggetti forti. Chi sceglie la “strada maestra” cerca, invece, di analizzare gli interessi in campo e di risalire alla genesi del conflitto e alle sue trasformazioni, dando voce a tutte le parti in causa. Il giornalismo di pace è vicino a un giornalismo di inchiesta e di approfondimento che, quando racconta la violenza delle guerre e dei conflitti, lo fa per informare correttamente e in modo responsabile, secondo le regole di completezza e accuratezza.

Ad aprire i lavori, con i saluti istituzionali, la Presidente del CNR Maria Chiara Carrozza, il direttore del CNR-DSU Salvatore Capasso, il Presidente ODG-Lazio, Guido D’Ubaldo e vicepresidente Roberto Rossi, la Presidente Compubblica, Leda Guidi, il Direttore Rai Kids, Luca Milano.

A seguire il primo panel, moderato dalla giornalista Silvia Mattoni, con interventi di Adriana Valente Cnr-Irpps e Laboratorio Scienza e Dialogo per la Pace DSU-CNR, Valentina Bartolucci Università degli Studi di Pisa, Massimo Chiappini direttore Dipartimento Ambiente Ingv, Desirée Quagliarotti Cnr-Ismed, Emanuele Profumi Università Autonoma di Barcellona, Marco Magheri Segretario generale Compubblica. Il secondo panel, moderato da Manuela Biancospino, giornalista consigliera e Tesoriera ODG Lazio, vedrà la presenza di Giovanni Carlo Bruno Cnr-Iriss, Carlo Felice Corsetti Vicepresidente Collegio dei Probiviri FNSI, corrispondenti e inviati di guerra i giornalisti RAI Christiana Ruggeri e Nico Piro. Riconoscimento di 6 crediti formativi deontologici per giornaliste/i e 2 crediti per comunicatrici/ori pubblici. La partecipazione all’evento è valida anche ai fini del riconoscimento di crediti formativi per l’aggiornamento dei docenti scolastici di ogni ordine e grado, per un massimo di 4 ore, in base alla CM 376, prot. 15218, del 23 12 1995 e successive modifiche.