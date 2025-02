Il gas oltre 55 euro, ai massimi da ottobre 2023

“Ci domandiamo cosa aspetti l’Europa a eliminare il mercato di Amsterdam o perlomeno a fare un diverso indice rispetto al Ttf, troppo volatile e facilmente bersaglio di furbetti del Quartierino. Dopo le speculazioni iniziate il 19 dicembre, quando Zelensky ha dichiarato che non avrebbe rinnovato il contratto con la Russia e finite il 31 dicembre 2024 quando il gas è balzato sopra i 50 euro a MWh, un prezzo che non si registrava da oltre un anno, dal 29 gennaio sono ricominciate, il gas ha nuovamente superato la soglia di 50 per arrivare ora a 55 euro e, questo solo per le minacce di dazi da parte di Trump” afferma Marco Vignola, vicepresidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando che il prezzo del gas è salito ad Amsterdam oltre i 55 euro al megawattora.

“In ogni caso, visto che ai prezzi di gennaio la bolletta del gas è già stratosferica, pari, su base annua, nell’ipotesi di prezzi costanti, a 1393 euro, per un utente tipo che consuma 1100 metri cubi di gas, è urgente che nel prossimo Consiglio di ministri il Governo intervenga reintroducendo gli sconti Draghi, almeno per chi si trova in condizioni economicamente svantaggiate, visto che il Governo Meloni aveva riabbassato le soglie Isee da 15 mila a 9.530 euro” conclude Vignola.