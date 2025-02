Bracciano, l’8 febbraio c’è “Heic Artemisia”

Via del Babuino, Roma. In occasione di un simposio per sole donne a casa di una

pittrice, l’attrice Liviana Cosimi è stata chiamata per leggere un monologo sull’artista

Artemisia Gentileschi.

Sola in casa per provare il monologo, Liviana riceve la visita di un sedicente impiegato

del gas che si presenta come un discendente della famiglia di Artemisia e omonimo di

uno dei suoi fratelli.

Poiché quel simposio è per sole donne e il desiderio di ascoltare il monologo è molto

forte, Francesco riesce a convincere Liviana a lasciarlo assistere almeno alle prove ma,

ottenuto il consenso, si rivela un uomo ossessivo, visionario e pericoloso.