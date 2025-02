Libri, a Roma, l’8 la presentazione de “Il vaso dei sogni”

Sabato 8 febbraio 2025 a Roma, da OroIncentri (via Pietro della Valle 13/c, a due passi da Castel Sant’Angelo), dalle ore 18:30, sarà un sabato grasso. Incontro multiplo con la primissima presentazione al pubblico di Il vaso dei sogni/dodici storie di quotidiana distopia, raccolta di racconti di Massimo Grasso – già docente alla Sapienza Roma e autore di altri libri con Fefè – abbinata alla mostra dei preziosi papiers collés di Elisabetta Mattei GRasso, alcuni dei quali riprodotti in copertina e all’interno del libro. L’evento vedrà la partecipazione di Gianni Montesarchio, già docente alla Sapienza Roma e prefatore del libro. Coordina Leonardo de Sanctis-Fefè Editore.

Il 12 è un numero sacro, connesso al tema della trasformazione e associato al passaggio dall’infanzia all’età adulta. I personaggi di questi 12 racconti rimangono spesso sospesi ai confini di relazioni mai pienamente realizzate. Soltanto i bambini e chi sa entrare in profondo e genuino contatto con il loro mondo, sembrano potersi avvicinare a una possibile verità perché provano ancora meraviglia, curiosità, umorismo, hanno la capacità di porre e porsi domande, la voglia di raccontare e ascoltare storie.