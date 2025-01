Incidenti stradali, D’Amato: “Dolore per la tragedia di Tivoli. Vicinanza alle famiglie”

“Esprimo il mio più profondo dolore per la tragica scomparsa del giovane di 19 anni nell’incidente avvenuto nella notte a Tivoli e la mia vicinanza alle famiglie e agli amici. Voglio anche esprimere la mia vicinanza alle tre persone rimaste ferite, nella speranza che possano guarire al più presto. Ogni vittima della strada è una ferita per tutta la comunità. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani e non possiamo rassegnarci a questa strage silenziosa. Serve un impegno concreto per rafforzare la prevenzione e migliorare la sicurezza sulle nostre strade: è fondamentale introdurre misure più efficaci a tutela dei nostri giovani. La sicurezza stradale deve essere una priorità assoluta”. Lo ha dichiarato il Consigliere regionale di Azione Alessio D’Amato, promotore della proposta di legge “Lazio Strade Sicure”.