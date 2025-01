Sport nei Parchi del Lazio, approvati 12 progetti per la realizzazione di nuove aree attrezzate

Sono stati approvati dalla Direzione regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi, 12 progetti per la realizzazione di aree attrezzate all’interno dei parchi naturali di tutta la regione con uno stanziamento complessivo di oltre 830mila euro.

«Sono molto soddisfatta di questo risultato che ci permette di migliorare la fruibilità delle nostre bellissime aree naturali. I progetti prevedono nuovi playground e punti fitness attrezzati all’interno dei Parchi di tutto il Lazio. Questo significa consentire ai frequentatori di praticare attività fisica all’aperto valorizzando al massimo il grande patrimonio naturalistico di cui la regione è ricca» dichiara l’assessore all’Ambiente, Elena Palazzo.

«Dal Parco dell’Appia Antica a quello di Nazzano Tevere Farfa, da quello dei Monti Aurunci fino a quello di Bracciano Martignano, da quello dei Monti Ausoni a quello della Riviera di Ulisse e così via, in tutto il Lazio sorgeranno nuove aree attrezzate ubicate nelle vicinanze dei centri abitati per favorire le attività scolastiche, turistiche e ricreative. Tutti i progetti sono pensati per avere un basso impatto ambientale e sono strutturati in modo da tutelare l’habitat vegetale e animale nel quale saranno inseriti» spiega l’assessore.

«Realizziamo così un ponte tra città e natura per rendere ancora più stretto il legame dei residenti del Lazio e dei turisti con le aree naturali, che aiuti a riscoprire l’importanza di prendersi cura del proprio benessere e di farlo immersi nella bellezza dei nostri paesaggi» conclude Elena Palazzo.