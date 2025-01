D’Amato: “Audizione Rocca, policlinico Umberto I, si va verso abbandono ipotesi Pietralata?”

Riceviamo e pubblichiamo – “Dalle parole ascoltate oggi al termine dell’audizione in Commissione sanità, del Presidente Rocca, mi sembra che si possa dire che si va verso l’abbandono dell’ipotesi dello spostamento del Policlinico Umberto I nell’area di Pietralata. Nei mesi scorsi avevo sollevato grandi perplessità circa la localizzazione e soprattutto l’assenza di qualsiasi tipo di progettualità e anche di studio preliminare su un’area che vedrà l’impatto del nuovo stadio della Roma, nonché la vicinanza di un nosocomio esistente, il Sandro Pertini. Se ora si va verso una maggiore sinergia con l’Università La Sapienza, il Comune di Roma, le Sovrintendenze e il Demanio, è una cosa sicuramente apprezzabile. Rimangono aperte due questioni rilevantissime: la prima, come ha potuto l’Inail mettere a disposizione una somma così rilevante senza nessuna progettualità né studio di fattibilità; la seconda, che fine hanno fatto gli oltre 220 milioni di euro, già disponibili e cantierabili, per la messa in sicurezza dell’attuale sito”. Lo ha dichiarato il Consigliere della regione Lazio di Azione, Alessio D’Amato.