Città metropolitana verso il recupero degli alloggi degli ex custodi nelle scuole

“La Delibera approvata oggi dall’Assemblea Capitolina che disciplina l’utilizzo e il recupero degli alloggi degli ex custodi nelle scuole è un atto storico, il primo in Italia, a disciplinare una materia che non ha norme di riferimento a livello nazionale e che nella Capitale si attendeva da anni.

Un grande risultato per l’Amministrazione della Capitale, arrivato dopo un lungo percorso di ascolto e coinvolgimento delle scuole, dei territori e delle associazioni rappresentative, che contempera il diritto allo studio e la necessità di più spazi da dedicare alle attività scolastiche e la tutela delle persone più fragili che oggi vi risiedono, in un’ottica di riqualificazione e valorizzazione trasparente del patrimonio pubblico. Anche Città metropolitana, su Roma e Provincia, conta tra gli istituti di sua competenza numerosissimi alloggi di ex custodi. Il mio personale impegno sarà quello di sensibilizzare l’Amministrazione di area vasta per estendere la medesima disciplina anche agli istituti superiori, per un lavoro sinergico e in linea con quanto fatto da Roma Capitale, che amplia l’obiettivo di riqualificazione delle scuole e degli spazi pubblici, che stiamo portando avanti con il sostegno del Sindaco Roberto Gualtieri. Iniziamo quindi da subito a predisporre quanto necessario per portare la delibera all’approvazione del Consiglio di Palazzo Valentini”.

Daniele Parrucci, Consigliere delegato a Edilizia scolastica, Impianti sportivi e politiche della formazione di Città metropolitana di Roma Capitale