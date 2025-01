A Roma balconi a rischio crollo e pedoni in pericolo, la denuncia dell’Italia dei Diritti

Il movimento politico Italia dei Diritti-De Pierro torna a parlare del comune di Roma occupandosi della sicurezza dei cittadini messa in pericolo dalla scarsa manutenzione di alcuni edifici e la mancata messa in sicurezza degli stessi da parte di chi ne ha le competenze . E’ il segretario provinciale romano e responsabile nazionale per la Politica Interna IdD Carlo Spinelli a denunciare una situazione di pericolo che grava nel Municipio XI di Roma:” Ci troviamo in via Oderisi da Gubbio dove la nostra consigliera ombra Tiziana D’Arcangelo, grazie anche alle segnalazioni a lei pervenute da parte di alcuni residenti della zona, mette in evidenza un balcone che potrebbe creare pericoli per l’incolumità dei passanti. Infatti questo balcone, come si evince dalla documentazione in nostro possesso, risulta essere in uno stato di degrado tale da poter perdere pezzi di calcinacci da un momento all’altro. Il pericolo deriva dal fatto che, oltre al pessimo stato di manutenzione del balcone, la parte sottostante non è stata transennata e quindi i passanti che si trovano a transitarvi sono esposti al rischio di essere colpiti dai pezzi che si potrebbero staccare con conseguenze anche gravi. Quello che chiediamo – conclude Spinelli – è che chi di competenza provveda quanto meno a mettere in sicurezza l’area sottostante al balcone e che al più presto venga imposta alla proprietà la ristrutturazione dello stesso onde evitare che possa creare ancora pericoli”.