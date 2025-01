C’è il bando “Turismo scolastico culturale 2025/2028”

L’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.), con il supporto della Fondazione Roma, è lieta di annunciare il primo bando “Turismo Scolastico Culturale 2025/2028”, un’iniziativa dedicata alle scuole primarie e secondarie pubbliche di Roma.

Il progetto, che si svilupperà lungo tre anni scolastici, mira a rafforzare le competenze culturali degli studenti, offrendo loro l’opportunità di scoprire e apprezzare le bellezze storico-artistiche della regione Lazio. Grazie a visite guidate, laboratori e approfondimenti, gli studenti potranno conoscere da vicino il patrimonio culturale sia pubblico, sia privato, dei territori dove stanno crescendo, e lasciare che siano questi luoghi, con i loro manoscritti, le loro mappe e le loro carte, a raccontare la storia del territorio e delle famiglie che un tempo abitavano, o abitano ancora, quei luoghi.

Il bando, sostenuto integralmente dalla Fondazione Roma, prevede un contributo fino a 1.160 euro per istituto, destinato a coprire i costi di trasporto, ingressi, guide, materiali didattici e altre spese collegate alle attività di visita sia del patrimonio culturale privato, sia di quello pubblico. Le richieste di partecipazione saranno accettate a partire dal 20 gennaio 2025 fino al 24 marzo 2025. Per l’anno scolastico corrente il contributo sarà erogato ai primi 50 Istituti Scolastici che presenteranno la richiesta.

“Sono veramente orgoglioso di annunciare questo progetto che mette al centro i giovani e la loro crescita culturale,” ha dichiarato Giacomo di Thiene, Presidente di A.D.S.I. “Come ribadito pochi giorni fa anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è fondamentale che i ragazzi, fin dai primi anni di formazione, sviluppino una consapevolezza profonda dell’importanza di preservare e valorizzare il nostro patrimonio culturale. Le dimore storiche non sono solo testimonianze del passato, ma luoghi vivi che raccontano storie, identità e tradizioni che ci appartengono. Sensibilizzare le nuove generazioni a prendersi cura di questi luoghi significa non solo costruire un futuro in cui la cultura e la storia saranno parte della nostra quotidianità, ma anche mettere le basi per uno sviluppo strategico e consapevole della già ampia filiera generata dal patrimonio culturale privato. Questo bando rappresenta una straordinaria opportunità per far scoprire ai giovani una risorsa preziosa che solo il nostro Paese ha in questa quantità e qualità e trasmettere ai più giovani il senso di appartenenza al territorio e il valore della nostra eredità culturale.

“Scuola e cultura è un binomio da sempre al centro dell’impegno di Fondazione Roma, per questo abbiamo deciso di supportare questo progetto con il duplice obiettivo di promuovere il patrimonio artistico, di cui il nostro territorio è ricco, ed educare le giovani menti all’arte e alla bellezza” ha commentato il Presidente di Fondazione Roma Franco Parasassi, che conclude “Questo progetto segue la scia della recente apertura del Museo del Corso – Polo museale con il quale abbiamo voluto offrire uno spazio espositivo a disposizione di tutti, comprese le scuole, accogliente ed inclusivo, convinti come siamo che l’arte, la cultura, la bellezza in ogni sua declinazione, siano potenti leve di elevazione umana e spirituale”.