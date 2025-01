Angelucci : “Sosteniamo lo sport attraverso la riqualificazione delle palestre scolastiche”

È stato approvato in Consiglio metropolitano il nuovo Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici della Città metropolitana di Roma Capitale. Una misura per agevolare le attività sportive del territorio offrendo a società sportive e del terzo settore, nuovi spazi e possibilità di investimenti da parte dei privati.

“Un lavoro sinergico che ha impegnato la Commisisone Bilancio, Patrimonio, PNRR e Progetti europei, Rapporti con gli Enti Locali, che ha accolto con favore questo nuovo regolamento condiviso con il Sindaco Roberto Gualtieri e il Delegato Daniele Parrucci. L’approvazione all’unanimità dimostra la bontà della scelta fatta dall’amministrazione metropolitana. Continueremo ad investire sulla sicurezza degli impianti per poter garantire ai nostri giovani spazi sicuri e di eccellenza dove far crescere aspirazioni e nuovi campioni. La Città metropolitana di Roma continua a lavorare per i Comuni del territorio provinciale e per la Capitale, mettendo a disposizione risorse e strutture per la crescita della cultura dello sport necessaria per contribuire allo sviluppo armonico della nostra comunità. Inclusione, partecipazione e una nuova offerta sportiva sono i punti cardine di questo nuovo regolamento che rivoluzionerà l’attività sportiva per gli anni futuri”.

Mariano Angelucci, Presidente della Commissione Bilancio della Città metropolitana di Roma