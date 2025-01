Emergenza freddo, Viterbo tende una mano alle persone senza fissa dimora

“Un gesto che scalda il cuore”. È attivo il servizio per supportare le situazioni di disagio durante la stagione invernale. Lo comunica l’assessore alle politiche sociali e all’educazione Rosanna Giliberto, che spiega: “Anche quest’anno il Comune di Viterbo ha messo in piedi la macchina operativa per monitorare e gestire al meglio quelle situazioni di particolare disagio che vivono sul nostro territorio alcune persone senza fissa dimora”.

Il servizio, coordinato dall’assistente sociale del Comune di Viterbo Francesca D’Auria e dal Segretariato sociale, è realizzato in collaborazione con alcune realtà del territorio che operano a titolo gratuito come la Croce Rossa Italiana – comitato di Viterbo, la Caritas Diocesana, la coop Progetto Futuro, l’associazione L’Altro Circolo e l’associazione Angeli in moto. “Gli operatori, attraverso le uscite serali, cercano di intercettare le persone che vivono per strada per offrire loro generi alimentari, un pasto caldo, coperte e indumenti – aggiunge l’assessore Giliberto -. La Caritas mette a disposizione il servizio mensa serale e laddove possibile anche il servizio dormitorio. Un sincero ringraziamento a tutte le associazioni in campo e a tutti gli operatori che ascoltano, informano e indirizzano le persone che vivono in strada verso i servizi e le strutture del territorio a disposizione per tali emergenze sociali”. Per segnalare eventuali situazioni relativamente all’emergenza freddo è possibile rivolgersi ai numeri 0761348561 – 0761348567- 0761348570 o alla mail segretariatosocialevt@comune. viterbo.it . Il servizio resterà attivo per l’intera stagione invernale.