Presentati i protagonisti per il 2025 del calendario gente gentile

In una affollatissima sala della Chiesa Valdese di Piazza Cavour, le due associazioni promotrici Civico 17 e Romabpa Mamma Roma e i suoi figli migliori, hanno presentato i protagonisti per il 2025 del calendario gente gentile–

Una serie di romani di nascita o di adozione, come dimostrano i vari immigrati presenti, che per semplice attitudine, trattano gli sconosciuti con attenzione e garbo durante il lavoro o nel volontariato: sono loro i protagonisti del Calendario “Gente Gentile 2025”. Donne e uomini segnalati dai cittadini per il loro approccio ‘’caldo’’ e accogliente , che rimane impresso. Una qualità trasversale, notata nelle persone più diverse, ma tutte capaci di alleggerire lo stress quotidiano con un sorriso.

L’anno del Giubileo è aperto a Gennaio da Gaetano Saracino parroco di Torpignattara che fa del dialogo e dell’accoglienza la sua missione in quel quartiere, la squadra di volontari che consentono di tenere aperto il bibliopoint della scuola Cardarelli al Portuense, Marianna e Fabio che hanno sostenuto Abramo il fioraio del Tuscolano già protagonista del calendario 2022, ad aprire il proprio negozio di fiori, Piero Misantoni dell’ufficio tecnico del 14mo municipio che fa di tutto per risolvere i problemi dei cittadini, commessi di supermercati e baristi, Marco Cantoni consulente software che aiuta gli anziani a confrontarsi con la modernità elettronica, Isabella e Giuliana insegnanti in pensione del Laurentino e di Torbellamonaca che fanno le volontarie per costruire comunità e la cardiologa Anna Patrizia Jesi che fa prevenzione nei mercati a Prati, Sandra addetta alle pulizie che unisce alla professionalità il sorriso e la cortesia quotidiana.

Durante l’evento sono stati diffusi i calendari, le offerte ricevute derivanti dalla distribuzione saranno devoluti a Binario 95, un modo per fare gentilezza un circuito virtuoso circolare teso a creare una città comunità.

Alla cerimonia di consegna condotta da Massimo Marnetto, Raffaele Caruso di Civico 17 e Paolo Masini di Romabpa Mamma Roma e i suoi figli migliori promotori del calendario , hanno partecipato Jacopo Scatà assessore del Primo Municipio, Marco Della Porta Presidente del 14mo Municipio, Elena Pautasso responsabile dei bibliopoint dell’Istituzione Biblioteche di Roma, Federica Cattani ambasciatrice di Costruiamo Gentilezza di Grottaferrata Capitale della Gentilezza 2025

Hanno accompagnato la cerimonia Andrea Marano (piano) e Lavinia Marnetto (voce) con brani legati alla gentilezza.

Si ringraziano: Giusi Pulizzi (grafica), Santoro Comunicare (produzione, postproduzione e montaggio), nonché la Chiesa Valdese di Piazza Cavour per la generosa disponibilità della sala.