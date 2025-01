Regione Lazio. Francesco Rocca ha nominato i direttori generali di cinque aziende sanitarie

Il governatore della regione Lazio, Francesco Rocca, ha appena firmato i decreti di nomina dei cinque direttori generali che saranno per un triennio alla guida delle principali Asl e aziende ospedaliere regionali.

Giuseppe Quintavalle, laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in psichiatria, è vicepresidente della federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere ed è stato direttore generale della azienda sanitaria Roma 4. Lui prenderà la redini della Asl Roma 1; Francesco Amato, autore del manuale di accreditamento sulla terapia del dolore e presidente del tavolo ministeriale per la terapia del dolore sarà al vertice della Asl Roma 2; Silvia Cavalli che ha svolto l’incarico di direttore amministrativo in diverse Aziende del Servizio sanitario regionale del Lazio e dell’Abruzzo, dirigerà la Asl Roma 5; Sabrina Cenciarelli che ha già ricoperto ruoli di rilievo nelle Aziende sanitarie del Lazio, guiderà la Asl di Latina; Maria Paola Corradi che ha svolto importanti ruoli per l’Ares 118 ha la direzione del San Giovanni Addolorata.

La nomina giunge loro in virtù del riconoscimento delle competenze e dell’efficienza che hanno dimostrato nel ricoprire il ruolo di commissari straordinari. Queste nomine triennali sono dunque una riconferma, un consolidamento della comprovata leadership di questi dirigenti i cui risultati pregressi fanno presagire che essi garantiranno efficienza ed efficacia in termini di risposte e di servizi all’utenza.

Il governatore, che ha puntato su queste guide strategiche, ha riscosso il parere positivo espresso dalla commissione Sanità, Politiche sociali, Integrazione sociosanitaria e Welfare del consiglio regionale.

Il dottor Francesco Marchitelli, già commissario straordinario della Asl Roma 6, è stato ringraziato per il lavoro svolto; tuttavia, non è stato riconfermato poiché dal 1° gennaio 2025, ha assunto il ruolo di Direttore Generale dell’ASL di Alessandria.

Anna Maria Onelli

Redattore L’agone