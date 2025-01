XV municipio, il 10 presentazione progetto di riqualificazione piazza Monteleone di Spoleto

“E’ pronto il nuovo progetto preliminare di riqualificazione di Piazza Monteleone di Spoleto al Fleming. Un impegno che ci eravamo presi in campagna elettorale e che giorno dopo giorno abbiamo portato avanti in questi tre anni con determinazione e costanza senza mai desistere, per restituire la piazza riqualificata e valorizzata alla cittadinanza, restituendo dignità al quartiere.

Come da impegni presi un anno fa nel corso del primo incontro pubblico, nel 2023 sono stati stanziati duecentomila euro per il progetto, da realizzare entro un anno. Nel 2024 la progettazione è stata quindi affidata ed effettuata. Sempre nel 2023 sono stati poi stanziati dal piano investimenti ulteriori due milioni e ottocentomila euro per i lavori, da affidare nel 2025 dopo l’approvazione del progetto esecutivo.

Ora, a distanza di un anno, tra il progetto preliminare e quello esecutivo, che andrà successivamente in gara, vogliamo di incontrare nuovamente la cittadinanza. L’appuntamento è per il prossimo 10 gennaio alle ore 18.30 all’Hotel Fleming, Piazza Monteleone di Spoleto 20.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore al Commercio e Attività Produttive, Tommaso Martelli.