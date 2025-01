Ladispoli, al “Di Vittorio” eiflettori su Elena Aureli

E’ Elena Aureli, studentessa della III T dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli, la vincitrice di “Why…reless?”, il Mystery Game storico in 7 episodi-podcast di Radio Onda Lunga.

Tutto è cominciato da un progetto PNRR dedicato alla comunicazione che ha visto attivare all’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” un Corso co-curricolare nei mesi di novembre e dicembre 2024. E’ nata così “Radio Onda Lunga”, la nuova Web Radio del “Di Vittorio” lanciata con un primo palinsesto in asincrono: la mini-serie in 7 puntate dedicata alla biografia di un noto personaggio della storia della comunicazione di cui ricorreva il 150° anniversario dalla nascita, e ad un luogo misterioso legato agli sviluppi più recenti dell’universo digital. “Radio Onda Lunga” si inserisce nel tracciato di una lunga tradizione “giornalistica” che connota da tempo l’Istituto “Giuseppe Di Vittorio”, da sempre attento al confronto e al dialogo con i soggetti interni ed esterni alla scuola, a cominciare dalla creazione, nell’ormai lontano 2013, di un “Ufficio stampa” scolastico pronto a raccontare ai giornali del territorio ogni evento ed iniziativa dell’Istituto. Ma la sfida di Radio Onda Lunga, anche in continuità con un precedente Progetto PON dedicato al giornale in formato cartaceo è stata anche e soprattutto quella di avviare con gli studenti un sempre più necessario percorso di media education e di riflessione critica sulla storia e sull’evoluzione dell’universo comunicativo anche e soprattutto in relazione alla dimensione del digitale e alla sua pervasività nei consumi mediali dei giovani.

Il Progetto di Radio Onda Lunga è partito infatti dall’analisi di due dati: 1. Secondo le analisi di We are Social/Meltwater in Italia gli individui di età compresa fra i 16 e i 64 anni trascorrono ogni giorno 5 h e 49 minuti in Internet; 2. In base all’ultima Ricerca Nielsen per Audible, in Italia nel 2024 il pubblico dei Podcast ha raggiunto quota 17,2 milioni, con un aumento del 5% rispetto al 2023…

La vera sfida di “Why…reless?” è stata dunque quella di comprendere “sul campo” e “dall’interno”, la grammatica profonda e le dinamiche delle più significative tendenze del digitale, e nello specifico il mondo dei podcast, cercando di rispondere ad alcuni interrogativi ormai ineludibili: esiste un “digitale buono”? E’ possibile imparare (ed insegnare) sperimentando, innovando, includendo e lasciando spazio alla creatività individuale nella condivisione degli obiettivi e del cammino? E’ utile servirsi in alcuni contesti degli strumenti che le nuove tecnologie mettono a disposizione? All’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” la scelta è stata di rispondere puntando, attraverso la conoscenza di nuovi software e device, a potenziare la capacità espressiva e la creatività individuale e lavorando in team in un piccolo “laboratorio tecnologico”: quello della Redazione della nuova Web Radio dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio”.

“La nostra “scoperta”, al termine (provvisorio) del cammino, – ha sottolineato la Prof.ssa Federica Sbrana, Responsabile del Progetto insieme al Prof. Sandro Pase, Vicepreside dell’Istituto – è legata ad almeno due elementi, ma la lista naturalmente potrebbe diventare più lunga perché molti sono i quesiti ancora aperti: da un lato la necessità di un difficile ma possibile equilibrio fra virtuale e reale, utile indubbiamente anche per una didattica più inclusiva ed innovativa (ciò significa che, in un rapporto paritario, ad ogni input proveniente dal mondo digital deve corrispondere una ricaduta nell’esperienza viva e reale da parte degli studenti, proprio come avverrà per i corsisti del Progetto, chiamati ad una visita guidata del luogo misterioso); dall’altro, l’importanza di una media education non astratta, ma legata alla grammatica e alla sintassi profonde dei singoli e diversi strumenti e prodotti tecnologici (dunque, è sostanzialmente fuorviante e inutile parlare di “digitale”, mentre è necessario conoscere i caratteri specifici e distintivi dei vari “generi”, entro un nuovo “canone” che non può essere ignorato). Noi ci siamo dedicati al podcast, – ha precisato la Prof.ssa Sbrana – uno dei fenomeni emergenti più significativi, partendo però da lontano, inserendolo in un contesto storico che ci ha indotti a conoscere meglio un personaggio che ha letteralmente rivoluzionato il mondo della comunicazione e, quindi, il nostro vivere quotidiano. Ed è proprio nel corso del cammino che ha acquisito concretezza un concetto oggi assai di moda: quello di “cittadinanza digitale”. “Sì, è vero, ora siamo cittadini migliori dell’universo digital, – hanno aggiunto gli studenti che hanno partecipato al Progetto – ma solo perché esso ci ha sospinto costantemente, lungo la strada, verso la conoscenza, l’approfondimento, la cultura e la vita vera. Come quella di un luogo meraviglioso che ora ci attende per accoglierci nell’abbraccio della sua solidissima realtà, fatta di natura, storia e, soprattutto, di persone…”

E a questo si invitano dunque tutti i lettori e gli ascoltatori. “Why…reless?”, la “Caccia al Tesoro” dei corsisti di via Y. De Begnac è, infatti, ancora aperta… Basta “sintonizzarsi su “Radio Onda Lunga” e seguire tutte le puntate, raccogliendo gli indizi forniti di volta in volta e leggendo con attenzione le informazioni relative ad ogni episodio, a partire dal n. “0” in cui gli studenti si presentano al pubblico.