D’Amato a Rocca: “Sui medici di medicina generale, far funzionare commissioni per appropriatezza prescrittiva”

“Il Presidente Rocca sulla sanità continua a fare il solito scaricabarile. Questa volta è il turno dei medici di medicina generale. Anziché fare polemiche inutili e ingiustificate, così come evidenziato dalla principale associazione dei medici di famiglia, la strada maestra dovrebbe essere quella di far funzionare le Commissioni per l’Appropriatezza Prescrittiva che esistono in ogni azienda sanitaria locale. Accusare genericamente un’intera categoria professionale è sbagliato e rischia di produrre effetti diametralmente opposti a ciò che serve.” Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato.