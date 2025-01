Il futuro dell’atletica a Bracciano: una grande famiglia in crescita

L’Atletica Sabatina è un punto di riferimento fondamentale per lo sport a Bracciano, offrendo una struttura d’eccellenza per la pratica dell’atletica. Guidata con passione da Franco Di Giovandomenico, presidente da ben 42 anni, che segue personalmente la categoria Ragazzi, la società si distingue per il suo impegno e dedizione. Al suo fianco lavorando con competenza e dedizione gli allenatori Aldo, Marina, Antonio, Nadia e Nicoletta, che seguono le categorie Esordienti C e B, Enzo e Sabrina, responsabili degli Esordienti A, e Aldo Paoletti e Fabio, dedicati alla categoria Cadetti primo anno, che da molti anni rappresentano una presenza stabile e preziosa. Per i master contribuisce con la sua esperienza e professionalità Simone Di Giovandomenico.

Questa squadra affiatata costituisce il cuore pulsante di una realtà sportiva che, nonostante le numerose sfide, continua a lavorare con determinazione per garantire un futuro a questa disciplina. Negli ultimi anni, l’Atletica Sabatina si è appoggiata al centro sportivo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, ma il futuro della struttura è incerto, poiché non è ancora chiaro se sarà possibile continuare a utilizzare questo impianto anche in futuro.

Tra le principali difficoltà, c’è la mancanza di un numero sufficiente di atleti con specialità diverse per poter partecipare ai campionati italiani, per i quali è necessario almeno un gruppo di 18 atleti. Un’altra sfida riguarda il ricambio generazionale degli allenatori: “siamo ormai vicini alla pensione, ed è tempo che qualcuno inizi a raccogliere il nostro testimone”, affermano il presidente e la sua squadra. La società è attiva alla ricerca di nuovi allenatori disposti a mettersi in gioco. “Chi sceglierà di frequentare il corso per diventare allenatore attraverso la nostra società beneficerà di costi ridotti rispetto a un’iscrizione indipendente,” spiega Franco, sottolineando l’importanza di attrarre nuove figure pronte a raccogliere il testimone.

Nonostante le difficoltà, il presidente rimane ottimista: “Siamo una grande famiglia che accoglie atleti di tutte le età. Il nostro obiettivo è continuare a ispirare e motivare i ragazzi nel loro percorso sportivo e personale.” Anche di fronte alle incertezze logistiche e strutturali, il presidente mantiene viva la speranza: “lo sport è crescita, disciplina e unione. Vogliamo continuare a essere una guida per le nuove generazioni.”

Gli atleti: storie di determinazione e successo

Le storie degli atleti che frequentano l’Atletica Sabatina sono l’essenza del lavoro degli allenatori e della società stessa.

Celeste Zanna, 17 anni, è una delle promesse più brillanti della squadra. La sua passione per l’atletica è sbocciata quando ha deciso di provare il lancio del martello, una disciplina che ha subito conquistato. Partecipando già a competizioni prestigiose, come i campionati italiani e gli europei in Slovacchia, Celeste ha visto crescere la sua motivazione e ambizione: “Questa è la mia strada”, afferma con determinazione. Celeste sogna di entrare in un corpo sportivo e proseguire il suo percorso con sempre maggiore impegno.

Anche Leonardo Ali ha trovato nell’atletica un cammino che lo appassiona e lo stimola ogni giorno. Non ha ancora trovato una disciplina preferita, ma esplora con curiosità le varie specialità dell’atletica, senza mai annoiarsi. Il suo rapporto con gli allenatori e il gruppo è positivo, e il clima di squadra è un aspetto fondamentale per il suo percorso: “Conosco gli allenatori da tanti anni e si è creato un bel legame”, racconta Leonardo, che vede nell’atletica non solo una passione, ma anche un’opportunità di crescita personale.

Andrea Fabi, da settembre, ha iniziato grazie a un amico che faceva parte dell’atletica da più tempo e che lo ha convinto a provare. Inizialmente ha praticato diverse discipline, ma un giorno, dopo aver avvertito dolore alla schiena, ha deciso di provare il lancio del giavellotto. Da quel momento è stato amore a prima vista, e da allora ha deciso di concentrarsi su questa disciplina, continuando ad allenarsi con impegno.

Giulia Formenton, che ha iniziato l’atletica quattro anni fa, è un’altra giovane atleta promettente, particolarmente appassionata al salto triplo. Nonostante gli allenamenti impegnativi, Giulia riesce a conciliare sport e studio, mostrando una grande determinazione e disciplina: “mi alleno tre volte a settimana e cerco sempre di dare il massimo”. Ha già raggiunto ottimi risultati, tra cui una finale a Rieti, e sogna di diventare un’atleta professionista o intraprendere una carriera nello sport.

Andrea Aragona, specializzato nella marcia, ha trovato la sua disciplina ideale durante il periodo del Covid. Il suo impegno costante lo ha portato a partecipare a diverse gare regionali e a vincere il terzo posto nei campionati di società. Andrea punta a qualificarsi per i campionati nazionali, con una gara importante a gennaio. La marcia, che richiede molta dedizione, è per lui una sfida quotidiana che affronta con grande passione.

Damiano Brunetti, infine, è un altro giovane atleta che si è appassionato alla velocità. La sua specialità è il 200 metri, con l’obiettivo di raggiungere un tempo personale di 24 secondi, ma punta a migliorarsi anche nei 100 metri. Nonostante le difficoltà iniziali, Damiano ha partecipato a diverse competizioni, dimostrando grande spirito sportivo e determinazione.

Un futuro di speranza e crescita

L’Atletica Sabatina è un esempio di passione, dedizione e crescita. Ogni atleta che entra a far parte della famiglia trova non solo un luogo dove allenarsi, ma anche una comunità che lo sostiene e lo spinge a dare il massimo, sia sul campo che nella vita. Il futuro, nonostante le difficoltà logistiche, è ancora ricco di speranza. Con la continua passione di allenatori, e l’impegno costante degli atleti, l’Atletica Sabatina è destinata a crescere, ispirando giovani sportivi a raggiungere nuovi traguardi, con il cuore sempre aperto all’unione e al rispetto.

Paola Forte

Redattrice L’agone