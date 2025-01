“Natale solidale 2024”. giornata organizzata dalla Caritas della parrocchia SS. Salvatore di Bracciano

Con questo evento si è voluta celebrare la festa della Sacra Famiglia di Nazareth. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione di alcune associazioni presenti sul territorio come: l’Associazione mandolinistica La Primavera Bracciano, il Lions Club di Bracciano-Anguillara Sabazia Monti Sabatini, l’Associazione culturale di promozione sociale Generazione Musica, il Liceo Scientifico Statale Ignazio Vian, l’Associazione l’Agone Nuovo, la Misericordia di Bracciano.

Abbiamo visto il teatro Charles de Foucauld trasformarsi in un grande salone di condivisione in cui un ottimo pranzo, preparato dagli operatori Caritas, ha aperto la giornata accompagnato dai brani musicali interpretati dall’Associazione mandolinistica La Primavera e da Generazione Musica.

La manifestazione è stata splendida soprattutto per merito degli organizzatori che hanno creato, da subito, un clima inclusivo e comunicativo durante tutto l’evento permettendo ai partecipanti di amalgamarsi tra loro.

A fine pranzo è seguita la tradizionale tombolata natalizia che ha concluso l’evento allietando tutti i presenti, in particolare coloro che la sorte ha voluto premiare.

In conclusone si può dire che eventi come questo, che, peraltro, il teatro Charles De Foucauld è abituato a promuovere, servono a proporci una realtà diversa in un mondo in cui la forbice del benessere si amplia sempre di più a sfavore dei più disagiati. Nello spirito di fratellanza e solidarietà possiamo fare molto ancora sia per quanto riguarda le necessità primarie sia per quanto riguarda la dignità di “essere persona” per coloro che sono accanto a noi.

Il ringraziamento a quanti hanno voluto contribuire con il necessario aiuto economico: esercenti, supermercati e professionisti di Bracciano.