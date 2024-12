Al via “Piccoli lettori, grandi visioni. Fondare presidi Nati per leggere nelle biblioteche del Lazio”

Prende avvio la VII edizione di “Piccoli lettori, grandi visioni. Fondare presidi Nati per leggere nelle biblioteche del Lazio”, progetto promosso e finanziato dalla Regione Lazio e curato dalla Sezione Lazio dell’AIB – Associazione Italiana Biblioteche in collaborazione con il Coordinamento Regionale Nati per Leggere Lazio.

Il progetto prende avvio con la call per individuare 4 biblioteche OBR del Lazio (ad esclusione di quelle di Roma Capitale), che verranno coinvolte in un Corso di formazione Nati per Leggere e ha l’obiettivo di fondare o rafforzare presidi Nati per Leggere nelle biblioteche della Regione.

Per candidarsi è sufficiente partecipare alla call, aperta dal 27 dicembre 2024 al 24 dicembre 2025, rispondendo al modulo al seguente link

Alle 4 biblioteche che saranno protagoniste del progetto, oltre alla formazione Nati per Leggere, curata dal Centro per la Salute del Bambino, verrà fornito un Kit con alcuni libri della bibliografia Nati per leggere, pubblicazioni utili per l’aggiornamento professionale, copie di una pubblicazione selezionata per il “Dono del libro” ai nuovi nati.

Il progetto prevede anche attività di formazione e confronto che si svolgeranno da febbraio a maggio 2025: corsi di aggiornamento gratuiti indirizzati sia alle 4 biblioteche selezionate che a bibliotecari OBR o di biblioteche scolastiche, un incontro con l’autore per tutti gli interessati, una tavola rotonda conclusiva del progetto, occasione di confronto e discussione tra bibliotecari del Lazio con esperti di lettura, editoria, biblioteche e del programma Nati per Leggere.