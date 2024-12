La “Festa degli Auguri “ Lions, , un evento solidale che si rinnova negli anni

A Dicembre si è aperto l’anno Santo 2025, un evento di portata mondiale per i cattolici ma, al di là del credo religioso, per tutti un invito e un richiamo alla “speranza”, tema specifico di questo Giubileo : è un invito forte ad agire, a non restare passivi di fronte ai problemi sociali, a riscoprire la capacità di ognuno a mettersi in relazione , a solidarizzare con gli altri , come singoli e come gruppi, attraverso il ruolo del volontariato.

Le attività dei Lions Club costituiscono, in questo senso, un percorso certo e misurabile, prodotto a fine di utilità sociale e benessere delle nostre comunità, un percorso fatto di azioni o “services” che è importante far conoscere proprio per valorizzare e promuovere il concetto stesso di “volontariato”.

Il Lions Club Bracciano-Anguillara Sabazia-Monti Sabatini , che ha festeggiato quest’anno i 58 anni della sua Charter , ossia dalla sua nascita , sostiene ancora lo sforzo di Parrocchie, Associazioni per la disabilità, delle famiglie , in particolare nel periodo delle Festività Natalizie .

Come sempre nello stile e nello spirito lionistico, l’aiuto scaturisce da una raccolta fondi organizzata durante la tradizionale “Festa degli Auguri “ che il Club Lion Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini ha realizzato il 20 dicembre, presso la propria sede sul lago di Bracciano: una serata piacevole , molto partecipata e condivisa grazie all’affetto e all’amicizia di numerosi soci provenienti da altri Club, alla presenza dei Sindaci di Bracciano e di Manziana e di Rappresentanze di autorità militari del territorio durante la quale, oltre a scambiarci l’augurio di un buon Natale e di un anno 2025 più sereno all’insegna di una possibile pace , si è dato vita ad un riuscitissimo evento solidale preparato in ogni dettaglio dal nostro Comitato Servizi Sociali di Club, che ha permesso una raccolta fondi significativa e generosa da parte dai partecipanti e finalizzata al sostegno delle situazioni di bisogno presenti nel territorio sabatino.

Una serata conviviale ma all’insegna dell’impegno e della solidarietà che fa comprendere come la presenza Lions rappresenti sempre un luogo di sussidiarietà e di conoscenza del Terzo Settore nella nostra società.

Anna Ramella

Presidente Comitato Comunicazione e Marketing