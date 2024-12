Santori: “Basta tragedie annunciate”

“Roma si sveglia ancora una volta con una tragedia che si poteva e si doveva evitare. La morte di una donna a causa della caduta di un albero, avvenuta oggi a Colli Aniene, è l’ennesimo capitolo di un dramma che denuncia senza appello l’incapacità e l’irresponsabilità dell’attuale amministrazione nel gestire il verde pubblico e la sicurezza: chiediamo con forza le dimissioni immediate dell’assessore competente per manifesta incapacità”. Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega capitolina Fabrizio Santori, commentando l’incidente avvenuto oggi. “Roma non può più tollerare un’amministrazione che si dimostra costantemente impreparata a tutelare la vita dei suoi cittadini: la città merita di meglio, è inaccettabile continuare a governare sulla pelle dei romani ignorando il grido d’allarme e la necessità di operare al meglio e con competenza per garantire la sicurezza e la manutenzione del patrimonio arboreo della Capitale”, conclude.