Anguillara Sabazia: sospensione del servizio idrico, dalle ore 7,00 alle 18,00 del 23/12/2024, in alcune zone

Il sindaco Angelo Pizzigallo, il giorno 20 c.m., ha diffuso un comunicato di Acea Ato2 che, con l’intento di migliorare l’efficienza del servizio e realizzare interventi di manutenzione straordinaria, ha ritenuto necessario una sospensione del flusso idrico dalle ore 7,oo alle ore 18,00 del giorno 23 dicembre 2024. La mancanza d’acqua e/o gli abbassamenti di pressione riguardano alcune zone visibili nel comunicato allegato.

Dispiace pensare che, per migliorare l’efficienza del servizio, si crei un disservizio sia alle attività commerciali, tra cui bar e ristoranti, sia all’interno delle famiglie visto che siamo a ridosso della vigilia di Natale. Il periodo delle festività, infatti, rende particolarmente complicato affrontare una mancanza di un bene essenziale come l’acqua. I cittadini auspicano che in futuro tali interruzioni possano essere evitate in momenti critici come questo, per garantire una serena celebrazione del Natale.