La magia dei biglietti di auguri scritti a mano

A Natale, tutto sembra più luminoso e autentico. Tra regali, luci scintillanti e profumo di dolci, c’è un gesto che conserva un’intimità unica: scrivere un biglietto di auguri a mano. È un atto semplice ma profondo, capace di trasformare un pensiero in qualcosa di tangibile e speciale.

Negli ultimi giorni, ho avuto il privilegio di leggere i biglietti che mi avete inviato. Ogni linea, ogni curva racconta qualcosa di voi, della vostra unicità e delle emozioni che avete scelto di condividere, dimostrando quanto la scrittura a mano sappia toccare il cuore.

Perché scrivere a mano è così speciale?

In un mondo dominato da messaggi digitali rapidi e impersonali, scrivere a mano ci invita a rallentare. Prendere carta e penna significa fermarsi, riflettere e creare qualcosa che dura nel tempo. Non è solo un regalo per chi riceve, ma anche per chi scrive: un momento di pausa, di creatività e autenticità, è anche una forma di benessere. Aiuta a organizzare i pensieri, allevia lo stress e stimola la creatività. È un’occasione per mettere ordine nelle emozioni e dare forma ai nostri sentimenti. Durante le feste, tra gli impegni e le corse contro il tempo, questo gesto semplice può diventare una forma di meditazione.

Un dono che dura nel tempo

Ricevere un biglietto scritto a mano è come ricevere un pezzo di cuore. È qualcosa che si conserva, si legge e si rilegge, un frammento di tempo che rimane. Quest’anno, vi invito a riscoprire questa tradizione. Non serve essere poeti né avere una calligrafia perfetta: basta la sincerità. Le parole scritte con il cuore sono le più belle e restano impresse nel cuore di chi le riceve.

Un invito a continuare la magia

Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa, dimostrando che, anche nei tempi moderni, la scrittura a mano mantiene un fascino insostituibile. Chi volesse unirsi, può ancora inviare i propri biglietti agli indirizzi redazione@gmail.com o grafologiaescrittura@gmail.com.

Ogni lettera è un regalo prezioso, un contributo a riscoprire il valore dell’autenticità.

E tu, quando è stata l’ultima volta che hai scritto a mano?

Questo Natale, prova a mettere da parte il telefono, prendi carta e penna e scrivi qualcosa di autentico. È un gesto semplice, ma capace di creare legami, ricordi e, soprattutto, emozioni che durano per sempre.

Buone feste e buona scrittura.

Paola Forte

Redattrice L’agone