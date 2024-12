COMUNICATO STAMPA

FP CGIL ROMA E LAZIO: VITTORIA DELLA NOSTRA VERTENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CAA – UNA LOTTA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA TUTELA DEL LAVORO

La FP CGIL Roma e Lazio esprime grande soddisfazione per l’approvazione in Consiglio Regionale dell’emendamento alla Legge di Bilancio che ripristina il fondo per la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), garantendo così la continuità del servizio per le alunne e gli alunni con disabilità e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.

Questa vittoria è il risultato di una mobilitazione tempestiva e incisiva da parte della FP CGIL, che ha avviato sin dall’inizio dell’anno scolastico una vertenza strutturata, coinvolgendo direttamente i Comuni e la Regione Lazio per denunciare le gravi criticità generate dal mancato avvio del servizio e dalla sua riduzione da 8 a 3 ore settimanali per alunno. La nostra azione ha sempre avuto come obiettivo prioritario il pieno rispetto del diritto allo studio, sancito dalla Costituzione, e la salvaguardia dei livelli occupazionali di operatori e operatrici che svolgono un ruolo fondamentale per l’inclusione scolastica.

La nostra determinazione ha trovato un momento cruciale nell’assemblea cittadina del 22 ottobre, dove abbiamo dato voce alle preoccupazioni delle lavoratrici, dei lavoratori e delle famiglie colpite dal taglio del servizio. L’ascolto delle nostre istanze ha portato alla presentazione di un emendamento alla Legge di Bilancio per il ripristino delle risorse destinate alla CAA. L’approvazione dell’emendamento è stata possibile anche grazie alla sinergia tra forze di maggioranza e opposizione in Consiglio Regionale, che hanno saputo riconoscere l’urgenza e la necessità di agire in maniera unitaria per garantire il diritto allo studio e l’inclusione scolastica.

Pur riconoscendo il ruolo istituzionale di chi ha sostenuto questa causa, ci preme sottolineare che il risultato raggiunto è innanzitutto frutto della lotta sindacale e del costante impegno della FP CGIL Roma e Lazio. Senza la nostra iniziativa, il problema avrebbe rischiato di rimanere irrisolto, con gravi conseguenze per gli alunni più fragili e per gli operatori.

Con il ripristino delle risorse, si garantisce finalmente una risposta concreta alle famiglie e ai Comuni, già troppo spesso lasciati soli nel sostenere il diritto allo studio e i servizi per l’inclusione. Questo risultato dimostra che solo attraverso una mobilitazione corale e una visione chiara delle priorità sociali si possono ottenere risposte concrete per la collettività.

La FP CGIL Roma e Lazio continuerà a vigilare sull’effettiva attuazione delle misure approvate, per assicurarsi che il servizio venga garantito nella sua interezza, sin dal primo giorno del prossimo anno scolastico, e che nessun operatore venga lasciato indietro.

FP CGIL Roma e Lazio 23 dicembre 2024