Successo a Roma per la tappa di campionato di scherma storica e giochi sportivi di Natale

Grande successo a Roma per la tappa di campionato di Scherma Storica e dei Giochi Sportivi di Natale. L’evento, che si è tenuto nei giorni scorsi nella palestra del Liceo Socrate, nell’VIII Municipio, ha visto la partecipazione di giovani atleti delle categorie Cuccioli, Lupetti, Under 13, Under 15 e Under 18, confermando il crescente interesse per questa disciplina storica e affascinante.

La giornata è stata una vera e propria festa dello sport, con gare emozionanti che hanno coinvolto atleti provenienti da tutta la città. I giovani schermitori si sono sfidati con passione e determinazione, dimostrando la dedizione che mettono nell’apprendimento e nella pratica di un’arte marziale che affonda le radici nella tradizione medievale e rinascimentale. Ogni incontro è stato un’opportunità per celebrare non solo la competitività, ma anche lo spirito di comunità che caratterizza la scherma storica.

Un momento importante della giornata è stato il saluto delle autorità del Municipio 8, che hanno mostrato grande attenzione e supporto per l’iniziativa. Erano presenti, tra gli altri, l’assessore all’ambiente, Claudio Mannarino, la Presidente della Commissione Pari Opportunità, Valchiria Vittori, e il Presidente della Commissione Ambiente, Gianni Fasiello, che hanno sottolineato il valore di eventi come questi per la crescita dei giovani e la promozione di attività che uniscono sport, cultura e comunità. Presenti anche il Maestro e Direttore tecnico di Accademia Romana d’Armi, Francesco Lodà, e la responsabile del settore giovanile Hemakids, Silvia Tomassetti.

La Tappa Natalizia ha rappresentato anche un’occasione per l’Accademia Romana d’Armi di presentarsi sotto una nuova veste. Con l’inizio della stagione 2024/2025, l’Accademia ha inaugurato una nuova sede a Tor Marancia, all’interno del Liceo Socrate, ampliando la sua offerta formativa e permettendo a un numero ancora maggiore di giovani di avvicinarsi alla scherma storica. Questo nuovo spazio è un punto di riferimento importante per la crescita della disciplina e offre una struttura adeguata per allenamenti e attività didattiche. I genitori e i tecnici dell’Accademia Romana d’Armi sono il cuore pulsante della società, con il loro impegno quotidiano che permette ai giovani atleti di crescere non solo come sportivi, ma anche come persone. Il pubblico, sempre presente e caloroso, è un elemento fondamentale nella riuscita di ogni gara, creando un’atmosfera di supporto e condivisione che rende ogni evento ancora più speciale.

La tappa di Natale della Scherma Storica a Roma è stata una vera e propria celebrazione della passione, dell’impegno e della comunità. Un evento che ha unito sport, tradizione e divertimento, dando ai giovani schermitori l’opportunità di mettersi alla prova in un ambiente stimolante e positivo. Con l’entusiasmo che anima questa disciplina, la scherma storica ha trovato ancora una volta un palcoscenico ideale per crescere e prosperare.