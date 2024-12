Roma, un Natale di solidarietà a San Salvatore in Lauro con l’associazione ristoranti centro storico

Una giornata di solidarietà a Roma, grazie all’iniziativa intrapresa dall’ARCS (Associazione Ristoranti Centro Storico), nella Parrocchia di San Salvatore in Lauro, con la distribuzione di cesti natalizi a persone fragili, in linea con lo spirito delle feste.

“Sono particolarmente felice che tante persone fragili – ha dichiarato Don Pietro, parroco della chiesa di San Salvatore in Lauro – abbiano ricevuto dall’Associazione Ristoranti Centro Storico dei cesti natalizi ricchi di bontà. Questa è la Roma che vogliamo in vista del Giubileo”.

Per Gianni Di Matteo (Presidente dell’ARCS) si è trattato di “una giornata speciale promossa dal Direttivo dell’Associazione che rappresento. Come ogni anno i nostri ristoratori della Capitale, eccellenza a livello internazionale, hanno voluto distribuire un simbolo dello spirito del Santo Natale alle persone fragili. Noi, come associazione, interveniamo sempre di buon grado in ogni iniziativa dedicata al sociale. Siamo particolarmente grati all’Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi che ha fornito i prodotti alimentari per i tantissimi cesti di Natale che sono stati distribuiti alla Parrocchia e tanti altri che sono stati donati alle case famiglia di Roma.

La nostra attività – ha continuato Gianni Di Matteo – riunisce le eccellenze della ristorazione romana con l’obiettivo di tutelare la categoria, ma anche di essere vicini al decoro di Roma, fornendo a turisti e cittadini una bella immagine della città. Tale percorso è sempre stato molto vicino a quello di Roma Capitale, al quale diamo il nostro contributo”.