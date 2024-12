In funzione le nuove telecamere di video-sorveglianza a Valcanneto

Si sono conclusi i lavori di posizionamento e sono entrate ufficialmente in funzione le tre telecamere di videosorveglianza poste agli ingressi principali di Valcanneto, alle quali si aggiunge quella riservata al controllo targhe lungo la Via Doganale. Nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale di Cerveteri aveva annunciato l’avvio delle attività di installazione ed oggi, si sta procedendo con lo step finale, ovvero all’allaccio del sistema al portale della Polizia Locale.

“Le telecamere di video-sorveglianza a Valcanneto sono operative, un impegno ben preciso che ci eravamo presi con i cittadini e con i comitati locali – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – si tratta di tre telecamere posizionate ai tre punti di accesso ed uscita dalla Frazione di Valcanneto, alle quali si aggiunge una quarta telecamera dedicata al controllo targhe posizionata lungo la Via Doganale, una via ad alto scorrimento e di collegamento non solo tra le Frazioni della nostra città ma anche con i Comuni limitrofi. Un’opera importante che va a tutelare i cittadini e a consegnare loro una maggiore sicurezza all’interno del territorio in cui abitano. Siamo ovviamente consapevoli che non rappresenta il deterrente capace di far desistere totalmente eventuali malintenzionati, ma è però uno strumento di fondamentale importanza quantomeno per avere una contezza di chi entra e chi esce dalla Frazione di Valcanneto. La conferma della loro utilità la abbiamo avuta anche nei giorni scorsi, quando la cronaca nazionale ci ha raccontato come proprio grazie alle telecamere già esistenti a Cerveteri, i Carabinieri della Compagnia di Firenze siano riusciti a trarre in arresto quattro malviventi transitati proprio per il nostro comprensorio. Come amministrazione, insieme alla nostra Polizia Locale, stiamo lavorando affinché altre zone del territorio, ed in particolar modo le zone più periferiche, siano raggiunte quanto prima da un sistema di telecamere efficiente ed efficace, a tutela dei cittadini e delle loro proprietà”

“Nel nostro territorio – conclude la Sindaca Gubetti – già sono attive alcune telecamere di video-sorveglianza, tra cui, quelle importantissime, davanti i plessi scolastici Don Milani di Valcanneto, Salvo D’Acquisto, Giovanni Cena e l’Istituto Comprensivo di Via dei Tirreni a Cerenova, tutte finanziate con il bando ‘Scuole Sicure’. Sempre in tema di sicurezza e controllo nel territorio infine, è notizia proprio di questi giorni che siamo risultati aggiudicatari di un finanziamento regionale di 20mila euro che doterà la nostra Polizia Locale di uno strumento importante per effettuare sopralluoghi con estrema rapidità, ovvero i droni, che davvero in poco tempo ci consentiranno di avere immagini e video delle zone del nostro territorio più difficili o lontane da raggiungere”.