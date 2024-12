Municipio Xv, Ribera: “A Labaro primo progetto di microforesta eco – pedagogica del territorio”

“Si sono conclusi ieri nell’area adiacente alla Scuola Brembio di Labaro i lavori del primo progetto di microforestazione del nostro territorio. Grazie infatti all’accordo di collaborazione “Microforeste eco-pedagogiche per la città dei 15 minuti” tra il Dipartimento Urbanistica di Roma Capitale e l’Università “La Sapienza”, l’Università della Tuscia e con la partecipazione dell’ISPRA, nell’ambito del Programma di Rigenerazione “15 progetti per 15 Municipi per la città in 15 minuti”, per la prima volta sul nostro territorio è stato possibile avviare un percorso partecipato sulla microforesta.

Protagonisti del progetto le alunne e gli alunni della scuola elementare Brembio, con la partecipazione degli studenti del Liceo Pascal. Quattrocento nuovi alberi e piante messi a dimora nella porzione di terra antistante la scuola, per un progetto verde che riproduce una vera e propria mini riserva naturale inserita in una zona urbana.

Avviato ad aprile scorso, con il Presidente Daniele Torquati e le Assessore Tatiana Marchisio e Gina Chirizzi, abbiamo seguito da vicino tutte le fasi del progetto, che le altre cose ha visto gli alunni delle elementari e gli studenti del liceo protagonisti di lezioni e laboratori presentati a novembre in occasione della Festa dell’albero.

Il programma microforeste non termina con la realizzazione delle piccole foreste nei nostri quartieri, ma prosegue nel tempo attraverso il monitoraggio svolto dagli stessi protagonisti attraverso la citizen science, un processo che si cura del futuro delle microforeste, dalla nascita, e ne segue lo sviluppo. Grazie all’Assessore capitolino Maurizio Veloccia che ieri ha partecipato con noi alla giornata finale della microforesta eco-pedagogica”.

Così in una nota l’Assessore alle Politiche Ambientali del Municipio XV, Marcello Ribera