Pubblica illuminazione a Cerenova, quasi conclusi i lavori sulle linee di alimentazione elettrica

Sono in fase di ultimazione a Cerenova i lavori di riparazione del guasto e rifacimento completo delle due linee di alimentazione elettrica che da diverso tempo hanno costretto alcune importanti arterie stradali al buio a causa della mancanza della pubblica illuminazione.

I lavori, coordinati dall’Ingegner Umberto Forghieri ed eseguiti dal personale della Multiservizi Caerite, nel dettaglio consistono nella riparazione della linea di alimentazione di Largo Sasso e di quella, rifatta ex novo, che ha inizio dal quadro elettrico e giunge fino all’inizio di Via Marcina.

“Si trattava di lavori urgentissimi e che non era possibile rimandare – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – queste due linee di alimentazioni erano oramai logore, obsolete, con i cavi che erano ‘scoppiati’, come si dice in un gergo prettamente tecnico. Purtroppo non siamo riusciti ad intervenire con immediata tempestività e di questo ce ne scusiamo con i cittadini e i residenti della zona per il disagio subito. I lavori sono iniziati nelle scorse settimane ed hanno avuto alcuni piccoli rallentamenti a causa della pioggia incessante di questi giorni, ma il cantiere è giunto oramai al termine. Già domani, arriveranno gli ultimi pezzi necessari alla conclusione dei lavori e nei prossimi giorni verrà rilasciato il certificato di regolare esecuzione del lavoro e tutto tornerà alla normalità. Ringrazio con l’occasione l’Ingegner Umberto Forghieri e tutto il personale di Multiservizi Caerite, sempre estremamente professionali e sinonimo di competenza e capacità”.

“Come detto – aggiunge il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – si trattava di un guasto estremamente serio, che purtroppo ha necessitato di un iter burocratico piuttosto impegnativo prima di giungere allo stanziamento dei fondi necessari e all’avvio dei lavori. Quello di Cerveteri è un territorio complesso ed estremamente vasto, che conta oltre 500km di strade e come immaginabile, i costi per il mantenimento e la manutenzione di tutti i vari servizi, come appunto quello della pubblica illuminazione sono elevati. Soprattutto se consideriamo che in alcuni casi abbiamo a che fare con impianti vecchi ed obsoleti. Proprio per questo, all’interno del Piano Triennale delle Opere Pubbliche sono previsti 600mila euro di interventi per i prossimi tre anni proprio per la realizzazione di nuovi punti luce e la manutenzione di quelli già esistenti”.