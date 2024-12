Città metropolitana all’installazione multimediale del Museo Enrico Fermi

Il Capo di Gabinetto della Città metropolitana di Roma Capitale Francesco Nazzaro, ha rappresentato il Sindaco Roberto Gualtieri all’anteprima della nuova installazione multimediale e immersiva del Museo Enrico Fermi, con la quale prende vita la storia dei ragazzi di via Panisperna, accolto dalla Presidente, Professoressa Angela Bracco.

Enrico Fermi e i suoi collaboratori nel 1934 furono infatti i primi a usare i neutroni per bombardare i nuclei di diverse sostanze e renderli radioattivi, e i primi a realizzare, con pochi mezzi, la fissione del nucleo. Un punto di svolta non solo per il mondo scientifico, ma anche per tutto quello che ha comportato a livello politico internazionale nello scorso secolo.

Realizzata in occasione dei 90 anni dagli esperimenti che in via Panisperna furono condotti dal fisico italiano, l’installazione “Annus Mirabilis. Gli esperimenti del 1934” consente agli spettatori, navigando tra testimonianze e narrazioni audio, documenti e ricostruzioni in 3D, di muoversi in modo autonomo lungo un percorso in cui la suggestione delle memorie personali è corredata da una puntuale ricostruzione storica e scientifica.

“Siamo orgogliosi di avere all’interno del nostro territorio metropolitano il Museo Enrico Fermi che, grazie a questa nuova installazione, regala a tutti i cittadini un’esperienza unica e affascinante, avvicinando soprattutto le nuove generazioni alla conoscenza delle origini della fisica nucleare.

Città metropolitana di Roma Capitale sostiene, grazie all’impulso dato dal Sindaco Gualtieri, la diffusione e la promozione della conoscenza in generale e della scienza nello specifico, quale valore civico che completa l’identità culturale e sociale dei cittadini che rappresentiamo. Siamo affascinati da questa installazione tanto da avviare una riflessione sulla sua replicabilità in altri contesti, come quello dell’Urban Center Metropolitano.

La Città metropolitana continuerà a promuovere iniziative scientifiche e culturali come quella del Museo Fermi, una vera e propria eccellenza del nostro territorio”.

Francesco Nazzaro, Capo di Gabinetto di Città metropolitana di Roma Capitale.