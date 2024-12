Cambio al Comando del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti “Folgore”

Questa mattina, presso la Caserma Romano, alla presenza del Comandante della Brigata Paracadutisti “Folgore”, Generale di Brigata Federico Bernacca, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e delle autorità cittadine tra le quali il Sindaco di Bracciano, il Sindaco di Manziana ed il Sindaco di Trevigiano Romano, ha avuto luogo l’avvicendamento al Comando del 185º Reggimento Artiglieria Paracadutisti “Folgore” fra il Colonnello Gianluca D’Alessio, ed il Colonnello Andrea Fiorentini.

Il Colonnello D’Alessio, nel corso del suo intervento, ha ringraziato la schiera compatta dei suoi artiglieri paracadutisti, per il forte attaccamento e l’incondizionata dedizione profusi nei confronti del Reparto, una unità unica nel suo genere. Attraverso i numerosi traguardi raggiunti, i “Diavoli Gialli” hanno dimostrato in ogni occasione un non comune senso del dovere e straordinaria coesione, doti che hanno permesso loro di operare efficacemente in un’ampia e impegnativa gamma di attività addestrative e operative, sia in territorio nazionale, nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”, sia all’estero, come nell’Operazione “Enhanced Vigilance Activity” (eVA) e in attività addestrative multinazionali, tra le quali la recente “Dynamic Front 25”, la più grande e importante esercitazione d’artiglieria della NATO.

Contestualmente alla cerimonia di avvicendamento, seguito approvazione dello Stato Maggiore dell’Esercito, è avvenuta l’intitolazione del piazzale principale della Caserma Romano al Sottotenente M.A.V.M. Italico Chenda, primo Artigliere Paracadutista di origini goriziane a ricevere una medaglia al valor militare.

A dare maggiore lustro a questa iniziativa, è stata la partecipazione dell’ANPd’I di Gorizia e la folta presenza di personale che aveva prestato servizio presso la Caserma “Pisacane” di Livorno, dove in passato, il piazzale era intitolato al Sottotenente, a testimonianza del forte legame di amicizia con i “Diavoli Gialli” di ieri. Sono, inoltre, pervenuti i sentiti ringraziamenti del Sindaco di Gorizia e di tutta l’amministrazione comunale, orgogliosi ed onorati dell’intitolazione del piazzale al loro concittadino, caduto in Africa Settentrionale nell’adempimento del proprio dovere, la cui salma riposa nel Sacrario militare di El Alamein.

Ricostituito con sede a Bracciano il 1° luglio 2013, il 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti è l’unità di supporto di fuoco della Brigata Paracadutisti “Folgore” che, grazie alle competenze tecniche del proprio personale nel tiro di artiglieria, contribuisce a rendere la Grande Unità uno degli strumenti a disposizione dell’Esercito Italiano per assicurare la capacità di risposta e di intervento immediato, anche con breve preavviso ed in tempi ridotti, di dispositivi in grado di operare ad ampio spettro in scenari a complessità crescente.