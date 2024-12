“Note d’inverno”, musica, letture e arte al Granarone

“Note d’inverno”, da Rossini a Brahms, da Tommasi a Saint-Saëns, tra musica, letture ed una ricca esposizione di opere. Un appuntamento raffinato, dall’alto spessore artistico è quello che si terrà domenica 15 dicembre alle ore 18:30 all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone.

Un concerto di musica da camera per clarinetto e pianoforte e pianoforte a quattro mani: ad esibirsi, i Maestri Emanuela Chiodi, Chiara Furio ed Eros Mele. A loro, si alterneranno le letture tratte dal libro “Vite Parallele”, svolte da Marco Valeri e le illustrazioni dei quadri dell’Architetto Anna Tonelli. L’ingresso è gratuito.

“Un appuntamento davvero di spessore che siamo lieti di poter ospitare all’interno del programma del Natale Caerite 2024 – ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri Federica Battafarano – un evento che tra l’altro vede la partecipazione di personalità e artisti molto conosciuti nella nostra città come il Dottor Marco Valeri, che leggerà alcuni brani, e l’Architetto Anna Tonelli, che più volte in passato ci ha emozionati con la propria arte. Un pomeriggio di arte, musica e cultura, il primo di una lunga serie di eventi che ci accompagnerà per tutto il periodo natalizio”.