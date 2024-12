Il presepe vivente, un’esperienza da non perdere a Ladispoli

Ladispoli si prepara ad accogliere la magia del Natale con il suggestivo Presepe Vivente che si svolgerà nel bosco di Palo (ingresso in via Corrado Melone). Il 26 e 27 dicembre, dalle ore 17:30 alle 19:30, un’occasione imperdibile per un momento di autentica spiritualità e meraviglia. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Ladispoli in collaborazione con l’Amministrazione comunale, è inserita nel calendario delle manifestazioni natalizie. Il Presepe Vivente, con figuranti in costumi storici, ricostruzione di vita quotidiana trasporterà i visitatori in una Betlemme di oltre duemila anni fa un’esperienza emozionante e coinvolgente. Un evento da non lasciarsi sfuggire per vivere il Natale in modo unico nel cuore di Ladispoli. La cittadinanza è invitata a partecipare per riscoprire insieme il fascino e l’incanto della Natività.