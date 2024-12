Programma Gol, con i corsi di Cna Sostenibile l’occasione di entrare nel mondo del lavoro

Per chi è disoccupato o inoccupato si stanno per aprire una serie di occasioni da non perdere. Occasioni per entrare, o rientrare, nel mondo del lavoro. È quanto prevede il programma Gol – Garanzia occupabilità dei lavoratori – attraverso i corsi di formazione gratuiti che Cna Sostenibile sta organizzando e che prenderanno il via a breve.

Cos’è Gol? È l’azione di riforma del sistema delle politiche attive del lavoro (missione 5, componente 1, intervento “1.1 Politiche attive del lavoro e formazione” del Pnrr), finanziata con i fondi europei di Next Generation EU. E consiste in un’offerta di servizi e di politiche attive tra cui la formazione.

Cna Sostenibile si muove ormai da anni in questo contesto: nell’ambito del programma Gol, solo quest’anno sono stati avviati 24 corsi che hanno coinvolto 190 partecipanti. Adesso Cna Sostenibile torna a offrire un nuovo catalogo di corsi per la formazione di figure professionali, tra cui manutentore del verde, panificatore, tecnico meccatronico delle autoriparazioni e operatore amministrativo segretariale.

Sono occasioni da non perdere anche perché i posti a disposizione sono limitati. Per avere la possibilità di qualificarsi gratuitamente ed avere tutte le informazioni sui corsi in partenza è possibile contattare Cna Sostenibile.