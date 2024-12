Istat, produzione -3,6% su anno

Secondo i dati resi noti dall’Istat, la produzione industriale di ottobre è stabile sul mese precedente e scende del 3,6% su base annua.

“Uno tsunami! Una disfatta per le nostre industrie. Il crollo tendenziale della produzione industriale dura oramai ininterrottamente da febbraio 2023, registrando il 21° calo consecutivo nei dati corretti per gli effetti di calendario! Un precipizio dal quale le nostre imprese non riescono a uscire per colpa dei consumi interni asfittici e di un Pil che sale dello zero virgola nonostante in Pnrr”” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Secondo lo studio dell’associazione, la produzione di ottobre 2024, nel confronto con gennaio 2023, ossia prima che iniziasse la discesa, è inferiore del 5,5% nei dati destagionalizzati. Per i beni di consumo il gap è del 6,2%, che sale al 9,6% per i beni di consumo durevoli.

Tabella n. 1: produzione industriale, variazione percentuale (dati destagionalizzati)

Beni intermedi Beni strumentali Beni di consumo durevoli Beni di consumo non durevoli Beni di consumo Energia TOTALE INDUSTRIA (a) Differenza % Ott 2024 – Gen 2023 -6,6 -6,1 -9,6 -5,0 -6,2 0,2 -5,5 Differenza % Ott 2024 – Set 2024 -1,0 -0,2 -1,4 2,0 1,5 1,7 0,0

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su elaborazione dati Istat

(a) escluse costruzioni