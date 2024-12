The Gospel Italian Singer, a Borgo San Martino un evento straordinario con ospiti internazionali

Un inno alla vita e alla bellezza della condivisione. Nella Chiesa Parrocchiale di Borgo San Martino, una serata travolgente che coniugherà l’energia, la magia e la forza della più pura tradizione gospel. Un viaggio tra canti spirituali afroamericani e brani moderni, un turbinio di sonorità che porteranno nel cuore dello spettatore speranza e gioia.

Sabato 14 dicembre, alle ore 21:00, il Natale Caerite, la rassegna di eventi natalizi promossa dall’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri, presenta un evento straordinario ed unico nel suo genere: sul palco, il “Gospel Italian Singer”, una formazione composta da 13 elementi diretti dal Maestro Francesco Finizio.

Ospiti d’eccezione, due artisti di fama internazionale, due icone del gospel mondiale: Akemda e Prince Aka, due grandi artisti internazionali che, con le loro voci uniche e il loro carisma, daranno un ulteriore tocco di autenticità e magia. L’ingresso è libero e gratuito.

“Un evento straordinario con artisti di rilievo internazionale che siamo onorati e felici di poter accogliere all’interno del nostro programma di eventi culturali natalizi – ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri Federica Battafarano – già lo scorso anno abbiamo ospitato una serata dedicata al grande gospel a Cerveteri, un appuntamento che ha riscosso un successo di pubblico straordinario gremendo la sala in ogni ordine di posto. Quest’anno si replica e sarà nella cornice unica e suggestiva della Parrocchia di Borgo San Martino. Sarà una serata emozionante, travolgente, uno spettacolo davvero da non perdere. Non mancheranno inoltre per tutto il periodo natalizio tanti appuntamenti di qualità, non soltanto a Cerveteri capoluogo ma in tutte le Frazioni di Cerveteri, dalle più grandi fino ai Borghi del Sasso e delle Due Casette”.

L’appuntamento con il Gospel è solamente una delle tante serate in musica che caratterizzano il Natale Caerite 2024.

Tra i tanti concerti in programma, tra tradizione, novità e graditi ritorni, il “Natale in musica – Gospel” presso la Chiesa Madonna di Loreto a Due Casette, un evento speciale con Marcello Cirillo e Demo Morselli, in programma sabato 21 dicembre, il Concerto del Gruppo Bandistico Cerite nella Chiesa Santa Maria Maggiore a Cerveteri di domenica 22 dicembre e subito dopo le feste, sabato 28 dicembre, il suggestivo Candlelight, con l’omaggio a Giacomo Puccini.