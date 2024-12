Ponte Milvio, Torquati – Martelli: “Online graduatoria definitiva 18 box mercato via Riano”

“E’ stata pubblicata la graduatoria definitiva per l’assegnazione di diciotto banchi del mercato di Ponte Milvio.

Come da impegni presi lo scorso marzo quando durante la conferenza stampa, tra le altre cose, avevamo presentato proprio l’avviso pubblico per la riapertura dei box, oggi la ripresa del mercato di via Riano prende finalmente forma.

Al netto di eventuali ricorsi, dopo aver presentato la documentazione necessaria, i nuovi assegnatari potranno ora firmare le concessioni con il Municipio e avviare entro sei mesi le nuove attività, alcune delle quali, come previsto dal bando, con apertura prolungata oltre l’orario mattutino per andare incontro alle esigenze della clientela.

Nel corso di questi tre anni, sono stati tre gli assi su cui abbiamo lavorato per la ripartenza del mercato di Ponte Milvio, in sofferenza ormai da tempo. Una strategia mirata al rilancio di uno dei presidi sociali e commerciali di riferimento del nostro territorio. Con la riapertura dei 18 banchi, che rappresentano oltre il 25% dell’organico dell’intero mercato, proseguiamo nel percorso del suo rilancio che ha visto, in questi anni, la nascita al suo interno del nuovo spazio polifunzionale del Municipio XV e la sua completa riqualificazione possibile grazie alla vittoria del bando regionale con lo stanziamento di centomila euro. Con questi fondi sono stati realizzati interventi sull’illuminazione, per una nuova domus ecologica per il corretto conferimento dei rifiuti e per l’allestimento di una “food court” con tavoli, ombrelloni e sedute, per permettere ai clienti del mercato di consumare sul posto il cibo acquistato. Ora, con la graduatoria definitiva, sarà infine apposta la nuova segnaletica.

L’impegno preso e mantenuto sul Mercato di Ponte Milvio garantisce al territorio di recuperare una situazione abbandonata da troppo tempo, rendendo il mercato sempre più attrattivo e pronto a recepire le esigenze della clientela, in un contesto completamente diverso rispetto a qualche anno fa. Lo stesso impegno e la stessa attenzione che come Municipio mettiamo quotidianamente anche su tutte le altre aree mercatali del nostro quadrante, per cui siamo a lavoro, e per rilanciare l’intero settore.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore al Commercio e allo Sport, Tommaso Martelli.

Roma, 5 dicembre 2024