Etichette fuorvianti e poco comprensibili: i risultati dell’audit della Corte dei Conti europea

La Corte dei Conti europea ha pubblicato, in questi giorni, una relazione speciale dal titolo “Etichettatura degli alimenti nell’UE. I consumatori possono perdersi nel labirinto delle etichette”, nella quale sono riportate le risultanze dell’audit effettuato, a livello europeo, alla luce del crescente interesse dei consumatori, delle istituzioni e di altri portatori di interessi nei confronti delle informazioni relative agli alimenti.

Nell’ambito di tale attività, la Corte ha verificato, in particolare, i seguenti aspetti:

in che modo l’etichettatura degli alimenti nell’UE aiuti i consumatori a prendere decisioni consapevoli nel momento in cui acquistano prodotti alimentari;

il quadro giuridico dell’UE e come sia monitorata la comprensione delle etichette da parte dei consumatori;

i sistemi di controllo degli Stati membri;

le modalità con cui gli enti preposti verificano che le imprese del settore alimentare rispettino le norme relative all’etichettatura;

il modo in cui la Commissione e gli Stati membri riferiscono in merito a tali controlli.

L’Unione europea dispone di una normativa sull’etichettatura degli alimenti volta a fornire ai consumatori informazioni sul contenuto e sulle caratteristiche dei prodotti alimentari.

Complessivamente, il quadro che è emerso evidenzia che l’etichettatura degli alimenti nell’UE può aiutare i consumatori a prendere decisioni più consapevoli al momento dell’acquisto, ma che vi sono notevoli lacune nel quadro giuridico dell’UE e debolezze nel monitoraggio, nella rendicontazione, nei sistemi di controllo e nelle sanzioni. I consumatori si trovano di fronte a etichette che possono generare confusione, essere fuorvianti o non sempre comprensibili.

La Corte ha riscontrato che il quadro giuridico dell’UE stabilisce quali sono le informazioni essenziali che devono figurare sulle etichette degli alimenti, ma 7 degli 11 aggiornamenti previsti non sono stati completati. Gli Stati membri hanno attuato diverse iniziative per compensare la mancanza di alcuni elementi del quadro dell’UE. Ciò limita la capacità dei consumatori di compiere scelte consapevoli e causa disparità nell’accesso dei consumatori ad alcune informazioni relative agli alimenti nei diversi paesi dell’UE.

La Commissione e gli Stati membri non monitorano sistematicamente le esigenze dei consumatori e la loro comprensione delle etichette, nonostante vi siano prove del fatto che i consumatori non sempre le comprendono. Per affrontare questo problema è fondamentale informare ed educare i consumatori, ma gli Stati membri hanno organizzato campagne di sensibilizzazione per i consumatori solo sporadicamente.

In merito ai sistemi messi in atto dagli Stati membri per controllare e a verificare se le imprese alimentari applichino correttamente le norme in materia di etichettatura, questi risultano presenti ma i controlli sulle informazioni volontarie e sul commercio al dettaglio online non sono sufficienti. Per quanto riguarda le violazioni, le sanzioni pecuniarie non sono sempre dissuasive, efficaci o proporzionate. Gli Stati membri e la Commissione stilano relazioni sull’esito dei rispettivi controlli, ma la Corte ha constatato che le modalità per tale rendicontazione comportano molto lavoro e il valore aggiunto non è chiaro.

A fronte di quanto emerso, la Corte raccomanda alla Commissione di:

colmare le lacune del quadro giuridico dell’UE in materia di etichettatura degli alimenti;

impegnarsi maggiormente per analizzare le pratiche in materia di etichettatura;

monitorare le aspettative dei consumatori e intraprendere azioni per aiutarli a capire meglio le etichette degli alimenti;

rafforzare i controlli degli Stati membri sulle etichette volontarie e sul commercio al dettaglio online;

migliorare la rendicontazione relativa all’etichettatura degli alimenti.

Per approfondire il tema nei dettagli, è possibile scaricare la relazione completa cliccando QUI!