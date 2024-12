Erasmus+ in Turchia per i docenti della Corrado Melone verso un futuro sostenibile

Dal 14 al 18 ottobre 2024, un gruppo di docenti dell’Istituto Comprensivo Corrado Melone di Ladispoli ha partecipato ad una mobilità in Turchia nell’ambito del progetto Erasmus+ “Road to a Green Future” 2022-1-LV01-KA122-SCH-000032391. L’evento, che ha coinvolto partner italiani, spagnoli, lettoni e turchi, si è tenuto nella splendida cornice della città di Ankara ed è stato dedicato al tema della partecipazione civile nella lotta ai cambiamenti climatici. La mobilità si è aperta con un caloroso benvenuto presso la scuola Borsa Istanbul Etimesgut Suvari Ortaokulu, dove i docenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi su iniziative ambientali condotte nei rispettivi Paesi. Il seminario della Turkish Environmental Education Foundation e gli incontri con ONG impegnate nelle politiche ambientali dell’UE hanno gettato le basi per una settimana di scambio di buone pratiche e approfondimenti su tematiche cruciali come l’educazione ambientale e il coinvolgimento dei giovani.

Tra le attività più significative, la visita all’azienda agricola biologica Moni Bostan ha offerto uno sguardo concreto su pratiche agricole sostenibili, culminando in un workshop pratico sulla preparazione del pane secondo antiche tradizioni turche. Successivamente, il gruppo si è recato al Lago Eymir, che insieme al lago Morgan di cui è emissario costituisce un’ampia e complessa area umida che circonda la città di Ankara. La biologa Gülce Yalçın del dipartimento di biologia della Middle East Technical University ha illustrato le sfide legate ai cambiamenti climatici e agli sforzi di recupero ambientale per preservare questo delicato ecosistema. Un’altra giornata è stata dedicata al riciclo creativo, con un workshop presso il laboratorio Uzak Orman, nel centro di Ankara, che ha permesso ai partecipanti di creare manufatti in carta riciclata, un’attività che sarà riproposta nella scuola italiana per sensibilizzare gli studenti sull’importanza del riuso. Nel pomeriggio, la visita al Museo delle Civiltà Anatoliche, situato nel cuore della città vecchia di Ankara, ha regalato un affascinante viaggio nel tempo, attraverso l’esplorazione di tesori storici che raccontano millenni di civiltà, dall’arte Hatti alle tavolette assire.

La giornata del 17 ottobre ha portato i docenti nel cuore della Cappadocia, un’area riconosciuta dall’UNESCO per la sua unicità naturalistica e storica. Immersi in un paesaggio lunare, costituito da torrioni di rocce vulcaniche dall’aspetto fiabesco, i partecipanti hanno visitato una città sotterranea e il museo a cielo aperto di Göreme, una delle testimonianze più affascinanti dei famosi “Camini delle Fate”, dove è possibile visitare chiese rupestri, monasteri e cappelle decorate da affreschi bizantini.

La mobilità si è conclusa con un seminario tenuto dall’ONG TEMA, che ha sottolineato l’importanza della conservazione del suolo, e con un meeting di valutazione delle attività svolte. Durante la cerimonia finale, ogni partecipante ha ricevuto un attestato di partecipazione, che ha suggellato una settimana intensa e stimolante. Gli insegnanti sono tornati a casa con una valigia colma di esperienze, conoscenze e amicizie, pronti a condividere quanto appreso con i propri studenti e a implementare pratiche sostenibili nelle loro scuole. Un’altra esperienza per la Corrado Melone, che rappresenta un passo importante verso una maggiore consapevolezza ambientale e una collaborazione più forte sul piano internazionale.

I docenti del Team Erasmus della Corrado Melone.Ladispoli