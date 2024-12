Fiorentina-Inter. Oggi partita sospesa per un preoccupante malore del centrocampista Bove

Dopo solo 17 minuti dall’inizio della partita di serie A, Fiorentina – Inter, che si stava giocando nello stadio Artemio Franchi di Firenze, il giocatore Edoardo Bove s’ è improvvisamente accasciato al suolo in preda ad un malore. Sono stati momenti di angoscia e di paura per i calciatori di entrambe le squadre: chi con le lacrime agli occhi, chi con le mani fra i capelli, hanno circondato impauriti l’amico centrocampista. A lui qualcuno ha prudentemente spostato la lingua per evitare il soffocamento. I soccorritori lo hanno immediatamente trasportato all’ospedale di Careggi dove è giunto privo di conoscenza. Mentre sugli spalti tra gli spettatori scendeva il gelo, la partita veniva rinviata a data da destinarsi. Le ultime notizie sono abbastanza rassicuranti poiché il calciatore, che sembra aver avuto una crisi epilettica seguita da difficoltà respiratorie, ora ha ripreso conoscenza e respira autonomamente. I primi accertamenti cardiologici e neurologici fanno escludere danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Questo sembra scongiurare quel temuto arresto cardiaco che ha colpito più calciatori in campo. Si pensi a Lionello Manfredonia nella partita Bologna-Roma del 1989, o al giocatore Tom Lockyer, ventinovenne gallese, collassato a metà del secondo tempo nella Bournemouth-Luton del 2022.

Si potrebbero citare diversi esempi di problemi cardiaci che hanno colpito i calciatori sul campo con conseguenze più o meno gravi.

Accanto al giocatore ventiduenne, Edoardo Bove, che questa estate è passato dalla Roma alla Fiorentina, vi sono il padre e la fidanzata, ma gli sono vicini anche l’allenatore della Fiorentina Palladino, il capitano della Fiorentina Biraghi, la sindaca di Firenze Sara Funaro, il team manager viola Simone Ottaviani, e alcuni compagni di gioco.

Anche la redazione del nostro giornale porge a lui tantissimi auguri per una veloce ripresa

Anna Maria Onelli

Redattore L’agone