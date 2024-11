MARTIRI DE LA STORTA, TORQUATI (MUN.XV): “NESSUN DEGRADO E NESSUN OLTRAGGIO AL SACRARIO DI VIA LABRANCA”

“Leggo con grande stupore dalle pagine de La Repubblica di oggi, l’articolo di Marco Patucchi che parla di degrado e addirittura di “oltraggio” al sacrario dei Martiri de La Storta (e non Martiri della Storta come erroneamente riporta il titolo di giornale) a Via Labranca.

In generale credo che sia abbastanza singolare che per promuovere il suo libro “La spia venuta dal nulla. Storia di Gabor Adler, agente britannico morto nel 1944 per la libertà di Roma” parli, invece che della storia e della fatica che abbiamo fatto da 20 anni a questa parte per promuovere, valorizzare e ricordare le 14 vittime, del presunto degrado del sacrario.

È ancora più singolare perché proprio come Municipio XV il prossimo 11 dicembre avremmo dovuto presentare il suo libro insieme alla sezione ANPI locale, e per cui abbiamo riservato la Sala Euclide di Via Flaminia.

Se come per la presentazione del libro ci avessero chiesto informazioni sulla manutenzione del Sacrario, avremmo serenamente informato che lo sfalcio del giardino verrà eseguito la settimana prossima come da programma per tutte le nostre aree, tenendo comunque conto che l’area verde di via Labranca in particolare necessita di autorizzazioni specifiche e di interventi che devono tenere conto dell’ordinanza per il contenimento della peste suina per cui la frequenza degli interventi non può essere come quella delle normali aree giochi. Avremmo inoltre potuto aggiungere che a maggio scorso abbiamo provveduto anche alla sistemazione della scalinata e in vista della prossima commemorazione ci sarà il rifacimento della staccionata.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati