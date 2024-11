Canale Monterano: approvato il Regolamento per il benessere e la tutela degli animali

CANALE MONTERANO – Il Consiglio Comunale ha approvato ieri sera all’unanimità il Regolamento per il benessere e la tutela degli animali di cui era sprovvisto. L’Amministrazione si dota così di uno strumento aggiornato, utile e dinamico in grado di recepire la crescente sensibilità nei confronti delle tematiche relative alla tutela degli animali, all’interno delle competenze conferite dalla normativa ai comuni.

“Il nuovo Regolamento – dichiara il Sindaco di Canale Monterano Alessandro Bettarelli – vuole avere soprattutto un ruolo educativo, di formazione e prevenzione per una cultura del rispetto degli animali al passo con i tempi, ma consapevole dei pericoli che un animale mal tenuto può creare. Questo regolamento non solo stabilisce norme vincolanti ma promuove principi generali di buon comportamento nei confronti degli animali e per la loro gestione. Il testo finale è frutto di un percorso condiviso con un gruppo di Allevatori di cani di Razza di Canale Monterano che ci hanno aiutato e spinto ad approvarlo.”

Due di questi cittadini che hanno lavorato nella redazione del Regolamento erano ieri sera in Consiglio Comunale per condividere le riflessioni su questo bel momento di partecipazione civica. “Promuovere una giusta sensibilizzazione al rispetto del benessere degli animali – commenta Attilio Presta – in special modo quelli di affezione, e alla loro convivenza all’interno delle Comunità passa anche attraverso la definizione di alcuni principi guida che spesso possono sembrare scontati ma che non lo sono affatto. Benessere non vuol dire soltanto “dargli da mangiare” ma soprattutto rispettare le esigenze specifiche della razza. Non sì può accomunare un Barboncino ad un Levriero, avranno, ad esempio, esigenze di sgambamento diverso e questo rientra nelle responsabilità del proprietario/detentore. E’ solo un esempio ma in tale direzione si è mossa la comunità Europea nell’emanare la nuova Direttiva recepita dall’Italia con il D.Leg. 134 del 2022 che definisce la responsabilità al benessere dell’animale è da intendersi a 360°. Di conseguenza essere consapevoli di cosa fare e come farlo ci sarà di grande auto anche nel confronto con Enti ed Organismi demandati a tale controllo. Conosco, mi attengo, non ho nulla da temere.”

Nel rispetto delle leggi vigenti, statali e regionali, il Regolamento fissa alcuni elementi importanti e innovativi. Tra questi:

obbligo di raccolta delle deiezioni;

regolamentazione degli allevamenti amatoriali e dei centri di addestramento;

regole sull’inumazione/cremazione degli animali;

contributi una-tantum ai cittadini residenti nel Comune di Canale Monterano che adottino un cane o gatto detenuto dal Comune presso strutture convenzionate;

divieto di accattonaggio esibendo animali, a esclusione dei cani qualora venga accertato che si tratti di “compagni di vita” dei mendicanti che li detengono;

modalità di accesso ai luoghi pubblici e ai luoghi aperti al pubblico per i cani e per gli altri animali d’affezione di piccola taglia;

sistema sanzionatorio per le violazioni del regolamento.

