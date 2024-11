AZIONE IN PIAZZA PER GIORNATA MONDIALE CONTRO AIDS

Domani, 1° dicembre, in occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS, Azione Lazio e Roma dalle 11 saranno in centro a Roma, in Largo di Torre Argentina, per un volantinaggio informativo per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e dell’accesso precoce alle cure.

Durante l’evento saranno distribuiti anche test gratuiti per il rilevamento del virus. Questo lo slogan dell’iniziativa “insieme possiamo sconfiggere il virus conoscendolo e prevenendolo”.

All’evento parteciperanno il Consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato, il capogruppo di Azione in Assemblea capitolina, Flavia De Gregorio.