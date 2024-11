Consorzio del lago di Bracciano, si “opera” su Trevignano e Anguillara

Il Consorzio lago di Bracciano, attraverso un contributo straordinario concesso dalla Città

Metropolitana di Roma capitale per la realizzazione di interventi strutturali, ha dato finalmente il via ai lavori di ripristino dei pontili di attracco della motonave Sabazia II. Il primo intervento riguarda il pontile di Anguillara Sabazia e a breve, avranno inizio anche i lavori presso il pontile di Trevignano Romano. Il progetto messo in atto dal Consorzio prevede il restyling completo delle pavimentazioni e la messa in sicurezza delle ringhiere in ferro. La scelta del periodo per la realizzazione delle opere non è avvenuta a caso. La motonave, infatti in questo periodo, ha sospeso la navigazione a biglietteria per riprenderla come di consueto dal giorno di Pasquetta, restando tuttavia sempre attiva per noleggi privati o su prenotazione per gruppi. La chiusura momentanea dei pontili in questo periodo non arrecherà pertanto danni all’utenza. La Sabazia II è ferma all’attracco al pontile degli Inglesi di Bracciano, ma il Consorzio, è veramente il caso di dirlo, non si ferma mai. Oltre ai pontili, a breve avranno inizio infatti anche alcune opere a bordo della nave per il rifacimento dell’impianto audio e delle sedute nel salone interno. I passeggeri potranno così contare su un servizio di navigazione sempre migliore mantenendo inalterata nel tempo la sua qualità, basata sia sulle strutture offerte in accoglienza, sia sulla serietà professionale di tutto lo staff del Consorzio, dei membri dell’equipaggio, sulla loro competenza e capacità di venire incontro alle esigenze dei viaggiatori, non ultimo pertanto, lo sbarco nei comuni di Anguillara e Trevignano, che a breve potrà avvenire su due pontili certamente più belli e sicuri. Un doveroso ringraziamento alla Città Metropolitana che ha dimostrato di avere tra le sue priorità la valorizzazione del nostro territorio.

Francesco Pizzorno, presidente