Municipio XV, De Angelis: “Domani a Ponte Milvio secondo appuntamento con rassegnamoci ai libri”

“Proseguono gli appuntamenti con “RassegAMOci ai libri”, il progetto del Municipio XV per parlare al femminile tutto l’anno raccontando il mondo delle donne anche oltre le giornate dell’8 marzo e del 25 novembre.

Domani 12 aprile, alle ore 10.30, alla Sala Polifunzionale del Mercato di Via Riano, Ponte Milvio, con la Consigliera Regionale Eleonora Mattia, dialogheremo con le autrici Simona Feci e Laura Schettini per presentare “L’autodifesa delle donne – pratiche, diritto, immaginari nella storia”.

Con questo secondo appuntamento della rassegna, presentata a Ponte Milvio in occasione della Giornata Internazionale della Donna con l’Assessora alle Politiche Sociali e Pari Opportunità del Municipio XV, Agnese Rollo, proseguiamo in un progetto che nasce dalla necessità sociale di ripercorrere a trecentosessanta gradi la narrazione di un universo femminile troppo spesso messo a latere. La conoscenza della storia delle donne, delle figure femminili che l’hanno scritta, della sopravvivenza dei diritti, del femminismo da sostenere e da criticare, del mondo femminile degli altri popoli e delle religioni e tanto altro sono il filo conduttore di una tela che deve essere costruita come collante della memoria storica, imprescindibile e inevitabile”.

Così in una nota la Presidente della Commissione Pari Opportunità del Municipio XV, Stefania De Angelis.