Bracciano. La donazione di sangue dei paracadutisti “Folgore” alla Caserma Romano

Esercito: Donazione di sangue dei paracadutisti del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti “FOLGORE”

Un semplice gesto ma ricco di significato per chi lo riceve

Si è conclusa oggi presso la Caserma Romano sede del 185° reggimento artiglieria paracadutisti “Folgore”, la donazione di sangue in favore del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, con il patrocinio della Regione Lazio e del Gruppo Donatori Sangue “Francesco Olgiati”.

L’attività è stata articolata in due giornate che hanno coinvolto circa 110 artiglieri paracadutisti, consentendo di integrare le scorte di sangue per un totale di oltre 50 litri complessivi.

L’evento, divenuto tradizione annuale, sottolinea il senso civico che caratterizza i paracadutisti del Reparto tramite un gesto che costa poco a chi lo fa, ma significa tantissimo per chi lo riceve.

Ricostituito con sede a Bracciano il 1° luglio 2013, il 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti è l’unità di supporto di fuoco della Brigata “Folgore” e, grazie alle competenze tecniche del proprio personale nel campo dell’artiglieria, contribuisce a rendere la Grande Unità uno degli strumenti a disposizione dell’Esercito Italiano per assicurare la capacità di risposta e di intervento immediato con lo scopo di proiettare, anche con breve preavviso ed in tempi ridotti, dispositivi in grado di operare ad ampio spettro ed in scenari a complessità crescente.

FONTE: COMFOTER – 185° Reggimento artiglieria Paracadutisti Folgore