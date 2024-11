“Spoiler – Un salto nel futuro” serie in 15 episodi in onda su Rai Gulp

Da sabato 7 dicembre, tutti i giorni (tranne il martedì e il venerdì), alle ore 19.30 su Rai Gulp. Disponibile in boxset su RaiPlay

Avere la possibilità di sbirciare dal “buco della serratura” per scoprire cosa ci accadrà nel prossimo futuro è un sogno di tutti. Mario, attore stravagante e un po’ sbadato e dalla vita tanto complicata, avrà, suo malgrado, proprio questa fortuna: per uno strano caso del destino nel suo appartamento tecnologico si aprirà un varco temporale che lo porterà nel 2034.

Qui troverà la sua amica Linda che ha realizzato il sogno di diventare astronauta e lavorare sul Gateway lunare. Dopo il primo momento di stupore Mario si accorgerà della grande fortuna che gli è capitata e si farà guidare da Linda in questo straordinario viaggio che lo porterà, assieme ai giovani spettatori, a scoprire le tecnologie che ci riporteranno sulla Luna, come viaggeremo verso Marte, come riusciremo a diventare una specie interplanetaria e come potremo prenderci cura della nostra Terra grazie all’Intelligenza Artificiale e alle nuove tecnologie.