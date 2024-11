Hiv e Aids, Rete degli studenti medi di Bracciano organizza test gratuiti per under 25

In occasione della giornata giornata mondiale contro l’HIV e l’AIDS, le associazioni TusciaPride e la Rete degli Studenti Medi di Bracciano, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale di Roma 4, organizzeranno una giornata di consueling e test gratuiti per le persone Under 25.

«Si tratta di un progetto che da tempo portiamo avanti all’interno del territorio della Tuscia, con l’obiettivo di sensibilizzare le persone su un tema così importante come quello dell’HIV e delle malattie sessualmente trasmissibili» dichiara Mirko Giuggiolini di Tuscia Pride.

«Per noi è importante portare questo progetto all’interno del territorio sabatino, in collaborazione con un’associazione come TusciaPride che svolge un ruolo fondamentale all’interno del nostro quadrante, per le persone Queer» spiega Simone Montori, coordinatore della Rete degli Studenti Medi di Bracciano. «È necessario sensibilizzare la comunità studentesca sui temi dell’educazione sessuo-affettiva, proprio in questa direzione si muove la nostra iniziativa».

Sabato 30 Novembre 2024, dalle ore 11:00 alle ore 15:00, sarà possibile effettuare gratuitamente i test HIV per le persone Under25 all’ospedale di Bracciano.