A Cerveteri la 15esima edizione della Festa dell’Olio Nuovo

Appuntamento nel Centro Storico da venerdì 6 a domenica 8 dicembre

Anniversario prestigioso a Cerveteri per una delle manifestazioni più attese dalla cittadinanza e dall’intero litorale a Nord di Roma.

Nelle giornate di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre, nel Centro Storico, ai piedi del Museo Nazionale Cerite, torna la Festa dell’Olio Nuovo, quest’anno giunta alla sua 15esima edizione. Invariato il format: tra Piazza Santa Maria, Piazza Risorgimento e Piazza Aldo Moro, tre giorni di convegni sui due prodotti che da sempre rendono Cerveteri famosa nel mondo, ovvero il vino e l’olio, stand espositivi di produttori locali, esposizioni d’auto e vespe d’epoca ed una vasta area food.

Non mancheranno inoltre momenti di intrattenimento musicale e il carosello del Gruppo Bandistico Cerite, che domenica 8 dicembre a partire dalle ore 10:00 animerà le vie del Centro.

“La Festa dell’Olio Nuovo di Cerveteri è oramai diventato un appuntamento legato alla tradizione della nostra città – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri Riccardo Ferri – il più importante e atteso e secondo solamente alla Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti. Come ogni anno c’è stato un lavoro di squadra, che ci ha portato a realizzare un programma ricco di appuntamenti, con tanti momenti che sono certo richiameranno tantissime persone che vogliono conoscere e scoprire le eccellenze agricole del territorio. Nelle edizioni precedenti abbiamo registrato un numero di visitatori sempre in crescita e ci aspettiamo altrettanto quest’anno, soprattutto vista la concomitanza della Festa dell’Immacolata Concezione. Quest’anno c’è stata un’ottima produzione olearia, in crescita rispetto agli anni scorsi e questo ci lascia ben sperare anche per la nostra Festa dell’Olio, che sono certo rappresenterà un grande momento per il territorio e per gli imprenditori agricoli locali”.

“In queste settimane abbiamo lavorato molto all’organizzazione della Festa dell’Olio Nuovo, per la quale ringrazio l’Assessore Riccardo Ferri e il Vicesindaco Federica Battafarano, la Delegata Arianna Pietrolati, l’Associazione Cascatelle, l’Associazione We For You e l’Associazione 3.0 – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – invito i cittadini di Cerveteri e dell’intero litorale a scegliere Cerveteri nel weekend dell’Immacolata, per degustare i prodotti tipici del nostro territorio, per passeggiare nel nostro Centro Storico, facendo anche acquisti nelle nostre attività commerciali e per conoscere la nostra città”.